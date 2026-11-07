وزير التجهيز والإسكان: برمجة انتداب 412 عونا لفائدة الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها خلال سنة 2027

افاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم السبت، ان الوزارة برمجت ضمن ميزانيتها للسنة القادمة انتداب 412 عونا، من بينهم 390 عونا لفائدة مهمة التجهيز والإسكان و22 عونا لفائدة المؤسسات العمومية التابعة لها، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية وتلبية الحاجيات الوظيفية لمختلف البرامج.وأضاف الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالبرلمان، خصصت للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، انه سيتم انتداب 82 عونا موزعين على مختلف برامج المهمة بعنوان سنة 2026.وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن عدد الأعوان المرخص فيهم ضمن مهمة التجهيز والإسكان شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع عدد المحالين على التقاعد، واساسا قبل بلوغ السن القانونية، طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022، حيث بلغ عددهم775 عونا.وتندرج برمجة الانتدابات الجديدة في إطار تجديد الموارد البشرية وتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف برامج مهمة التجهيز والإسكان والمؤسسات العمومية التابعة لها.