الكاف: تقدم إنجاز مشروع تدعيم الموارد المائية بنسبة 98 بالمائة بكلفة 29 مليون دينار

بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الكاف الشرقية والكاف الغربية من المائدة المائية ببئر النخلة حوالي 98 بالمائة، بكلفة جملية تناهز 29 مليون دينار.ويهدف المشروع إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي الكاف الشرقية والكاف الغربية، إضافة إلى تدعيم التزود بمياه الشرب بمعتمديتي الدهماني والقصور، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية.وتابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، خلال زيارة عمل أداها امس الجمعة إلى ولاية الكاف، تقدم إنجاز وتدعيم عدد من المشاريع المائية بالجهة، رفقة والي الكاف وليد كعبية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية.وشملت الزيارة معاينة تقدم أشغال تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة زنفور - أولاد مباركة، باعتمادات تفوق 3.273 مليون دينار. ويتمثل المشروع في مد حوالي 26 كلم من القنوات وبناء وتجهيز خزانات أرضية بسعة 100 متر مكعب ومحطات ضخ، ومن المنتظر أن تنتفع به حوالي 140 عائلة، بهدف دعم التجمعات السكنية الريفية وتحسين ظروف التزود بالمياه.وبمعتمدية نبر، بعمادة سيدي خيار، تابع كاتب الدولة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية بسيدي خيار، الذي يهدف إلى الحد من ضياع المياه وتحسين نجاعة استغلالها على مساحة تناهز 780 هكتارا، لفائدة حوالي 312 فلاحا. وتتمثل مكونات المشروع في صيانة محطات الضخ وتعهد قنوات الدفع الإسمنتية واقتناء وتركيب البطانة البلاستيكية للخزان الرئيسي، وقد تجاوزت نسبة تقدم الأشغال 90 بالمائة.كما اطلع الوفد على تقدم إنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية الطويرف، الذي انطلق منذ شهر جويلية 2026، ويتكون من ثلاثة أقساط بكلفة جملية تعادل 12.5 مليون دينار. وقد انطلقت أشغال القسط الأول، المتعلق بنقل ووضع 20400 متر خطي من القنوات وتجهيز المنشآت المائية، بكلفة 3.579 مليون دينار.وفي ما يتعلق بمشروع تزويد معتمدية ساقية سيدي يوسف بالماء الصالح للشرب، مرورا بمناطق الصعصاع وقرقور وجرادو والسفايا وعدد من التجمعات السكنية، فقد تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة به، على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2027، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحكيم منجة.واختتمت الزيارة بأشغال المجلس الجهوي للمياه، المنعقد بمقر الولاية، والذي خصص للنظر في المقترحات والمطالب المتعلقة بتدعيم منظومات التزود بالماء الصالح للشرب المستغلة حاليا، ومشاريع المناطق السقوية المعطلة والمبرمجة بالجهة، وتحسين جاهزيتها لضمان استمرارية التزود ومجابهة الحاجيات المتزايدة، خاصة خلال صائفة 2027.وشهدت الجلسة تقديم جملة من المطالب والمقترحات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وممثل الإقليم الأول ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المجالس المحلية وممثلي المنظمات الوطنية وكافة الحضور، بشأن عدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز منظومات التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين مردوديتها بالجهة، تولى كاتب الدولة والوفد المرافق له الإجابة عنها وتوضيح الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بها.وأكد كاتب الدولة بالمناسبة ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة واستكمالها في الآجال المحددة، وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة، بما يضمن تحسين خدمات التزود بالمياه وتعزيز الأمن المائي بالجهة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتزايد الحاجيات المائية.كما تم الاتفاق على موافاة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بمختلف المطالب والمقترحات المطروحة، قصد دراستها وتبويبها والنظر في إمكانية إدراجها ضمن البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها، وفقا للأولويات والإمكانيات والاعتمادات المتوفرة، سواء في إطار برامج وزارة الفلاحة أو ضمن البرنامج الجهوي للتنمية.وتتعلق هذه المقترحات بمزيد تدعيم منظومات التزود بمياه الشرب على المدى القريب والمتوسط، على غرار جلب مياه سد بربرة وإحداث محطة تصفية مياه على سد سراط وحفر آبار عميقة، فضلا عن إحداث وتوسيع المناطق السقوية وإحداث سدود وبحيرات جبلية.كما شملت المقترحات إحداث جسر على مستوى وادي سراط لتسهيل تنقل متساكني منطقة المحجوبة والتجمعات السكنية المجاورة لها، حيث من المقرر فتح العروض يوم 20 نوفمبر 2026 لاختيار المقاولة، على أن تنطلق الأشغال بداية سنة 2027، حتى يتمكن سد سراط من بلوغ طاقته التخزينية القصوى المقدرة بحوالي 21 مليون متر مكعب.ديجه