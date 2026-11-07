صلاح الزواري: استثمارات بـ4,4 مليار دينار لإنجاز مشاريع طرقات وجسور جديدة سنة 2027

تقدم إنجاز المشاريع المتواصلة



تناهز كلفة المشاريع التي ستنطلق أشغال إنجازها خلال سنة 2027 نحو، وتشمل بالخصوص مشاريع طرقات سيارة ورواقا اقتصاديا وطرقات وطنية وجهوية ومحلية، إلى جانب بناء جسور وتهيئة مسالك ريفية بعدد من ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم السبت.وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنتي التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن البرنامج الاستثماري للوزارة يتضمن جملة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الربط بين الجهات، وتحسين انسيابية التنقل ودعم الحركية الاقتصادية.وتشمل المشاريع الجديدة، بالخصوص، إنجاز الطريق السيارة بوسالم-فرنانة بولاية جندوبة، ومشروع الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين، مرورا بسيدي بوزيد والقيروان، فضلا عن تهيئةمن المسالك الريفية بالولايات الأربع، في إطار المكون الثانوي لهذا الرواق، وتهيئة الطريق المؤدية إلى منصة سوق الإنتاج بالوسط «SOMAPROC» بولاية سيدي بوزيد.كما تتضمن البرامج تدعيممن الطرقات المرقمة الموزعة على سبع ولايات، وتشمل الطريق الوطنية عدد 15 بولايتي قفصة والقصرين، والطريق الوطنية عدد 18 بولايتي سليانة والكاف، والطريق الوطنية عدد 12 بولاية سوسة، والطريق الجهوية عدد 81 بولاية القيروان، والطريقين الوطنيتين عدد 2 وعدد 1 د بولاية صفاقس.وتشمل المشاريع أيضا إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قرية بولاية نابل، وبناءبعدد من الولايات، وهي قابس والمنستير وبن عروس ومنوبة وبنزرت والمهدية وسليانة وصفاقس والقيروان.ويستهدف البرنامج كذلك تهيئةمن المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، وتدعيممن الطرقات المرقمة موزعة على 17 ولاية، إلى جانب تأهيلمن المسالك الريفية موزعة على 15 ولاية.وتتعلق المشاريع أيضا بتدعيم الطريق الجهوية عدد 96 وتهيئة الطريقين المحليتين عدد 861 و868 بولاية المهدية، وتهيئة الطريق المحلية عدد 543 الرابطة بين سكرة ورواد بولاية أريانة، فضلا عن إنجاز ممر علوي على مستوى تقاطع الطريق الوطنية عدد 1 والسكة الحديدية بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب من ولاية نابل.كما تشمل الأشغال مضاعفة منشأة على الطريق الجهوية عدد 39 عند النقطة الكيلومترية 21,5، على مستوى الطريق السيارة 11 ووصلة الدخول إليها في اتجاه سوسة بولاية بن عروس، وإنجاز محولين على مستوى الطريق الحزامية الخارجية للمروج الجنوبية؛ الأول عند تقاطع الطريق الوطنية عدد 3 د مع شارعي مدنين والبيئة، والثاني عند تقاطع شارعي البيئة والشهداء.وفي ما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أشغالها سنة 2026، أشار الوزير إلى تقدم تنفيذ عدد منها، من بينها مضاعفة الطريق الوطنية عدد 2 على طولبين النفيضة بولاية سوسة والقيروان، وإنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس على طولبولاية مدنين، وتهيئة الطريق الجهوية عدد 77 على طولبمنطقة الحبابسة بولاية سليانة.وتضم المشاريع المتواصلة أيضا تهيئة الطريق المحلية عدد 899 على طولبولاية قفصة، وتدعيم الطريق الوطنية عدد 3 على طولبولايتي بن عروس وزغوان، إضافة إلى تهيئة المسلك الرابط بين المتلوي وسقدود مرورا بوادي الثالجة، ومسلك تبديت بالرديف على طولبولاية قفصة.أما بخصوص المشاريع التي تمت حلحلتها واستئناف أشغالها خلال سنة 2026، فتتمثل أساسا في إتمام أشغال تهيئة الطرقات الوطنية عدد 13 والجهويتين عدد 84 و60 بولاية القصرين، والطرقات الوطنية عدد 16 والمحليتين عدد 967 و969 والمحلية عدد 1012 بولايات توزر ومدنين وتطاوين، إلى جانب تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس في قسطه الأول.وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة تطوير شبكة الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية، وتحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية ومناطق الإنتاج، فضلا عن فك العزلة عن المناطق الريفية ودعم التكامل التنموي بين الجهات.