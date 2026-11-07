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صلاح الزواري: استثمارات بـ4,4 مليار دينار لإنجاز مشاريع طرقات وجسور جديدة سنة 2027

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 15:45 قراءة: 2 د, 50 ث
      
تناهز كلفة المشاريع التي ستنطلق أشغال إنجازها خلال سنة 2027 نحو 4,4 مليار دينار، وتشمل بالخصوص مشاريع طرقات سيارة ورواقا اقتصاديا وطرقات وطنية وجهوية ومحلية، إلى جانب بناء جسور وتهيئة مسالك ريفية بعدد من ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم السبت.


وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنتي التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن البرنامج الاستثماري للوزارة يتضمن جملة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الربط بين الجهات، وتحسين انسيابية التنقل ودعم الحركية الاقتصادية.


وتشمل المشاريع الجديدة، بالخصوص، إنجاز الطريق السيارة بوسالم-فرنانة بولاية جندوبة، ومشروع الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين، مرورا بسيدي بوزيد والقيروان، فضلا عن تهيئة 115,4 كلم من المسالك الريفية بالولايات الأربع، في إطار المكون الثانوي لهذا الرواق، وتهيئة الطريق المؤدية إلى منصة سوق الإنتاج بالوسط «SOMAPROC» بولاية سيدي بوزيد.


كما تتضمن البرامج تدعيم 188,7 كلم من الطرقات المرقمة الموزعة على سبع ولايات، وتشمل الطريق الوطنية عدد 15 بولايتي قفصة والقصرين، والطريق الوطنية عدد 18 بولايتي سليانة والكاف، والطريق الوطنية عدد 12 بولاية سوسة، والطريق الجهوية عدد 81 بولاية القيروان، والطريقين الوطنيتين عدد 2 وعدد 1 د بولاية صفاقس.

وتشمل المشاريع أيضا إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قرية بولاية نابل، وبناء 10 جسور بعدد من الولايات، وهي قابس والمنستير وبن عروس ومنوبة وبنزرت والمهدية وسليانة وصفاقس والقيروان.

ويستهدف البرنامج كذلك تهيئة 453 كلم من المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، وتدعيم 451 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 17 ولاية، إلى جانب تأهيل 190 كلم من المسالك الريفية موزعة على 15 ولاية.

وتتعلق المشاريع أيضا بتدعيم الطريق الجهوية عدد 96 وتهيئة الطريقين المحليتين عدد 861 و868 بولاية المهدية، وتهيئة الطريق المحلية عدد 543 الرابطة بين سكرة ورواد بولاية أريانة، فضلا عن إنجاز ممر علوي على مستوى تقاطع الطريق الوطنية عدد 1 والسكة الحديدية بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب من ولاية نابل.

كما تشمل الأشغال مضاعفة منشأة على الطريق الجهوية عدد 39 عند النقطة الكيلومترية 21,5، على مستوى الطريق السيارة 11 ووصلة الدخول إليها في اتجاه سوسة بولاية بن عروس، وإنجاز محولين على مستوى الطريق الحزامية الخارجية للمروج الجنوبية؛ الأول عند تقاطع الطريق الوطنية عدد 3 د مع شارعي مدنين والبيئة، والثاني عند تقاطع شارعي البيئة والشهداء.

تقدم إنجاز المشاريع المتواصلة

وفي ما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أشغالها سنة 2026، أشار الوزير إلى تقدم تنفيذ عدد منها، من بينها مضاعفة الطريق الوطنية عدد 2 على طول 56 كلم بين النفيضة بولاية سوسة والقيروان، وإنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس على طول 21 كلم بولاية مدنين، وتهيئة الطريق الجهوية عدد 77 على طول 52 كلم بمنطقة الحبابسة بولاية سليانة.

وتضم المشاريع المتواصلة أيضا تهيئة الطريق المحلية عدد 899 على طول 30 كلم بولاية قفصة، وتدعيم الطريق الوطنية عدد 3 على طول 9 كلم بولايتي بن عروس وزغوان، إضافة إلى تهيئة المسلك الرابط بين المتلوي وسقدود مرورا بوادي الثالجة، ومسلك تبديت بالرديف على طول 40 كلم بولاية قفصة.

أما بخصوص المشاريع التي تمت حلحلتها واستئناف أشغالها خلال سنة 2026، فتتمثل أساسا في إتمام أشغال تهيئة الطرقات الوطنية عدد 13 والجهويتين عدد 84 و60 بولاية القصرين، والطرقات الوطنية عدد 16 والمحليتين عدد 967 و969 والمحلية عدد 1012 بولايات توزر ومدنين وتطاوين، إلى جانب تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس في قسطه الأول.

وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة تطوير شبكة الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية، وتحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية ومناطق الإنتاج، فضلا عن فك العزلة عن المناطق الريفية ودعم التكامل التنموي بين الجهات.
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