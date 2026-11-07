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جامعة سوسة تتحصل على جائزة الابتكار الاقتصادي بمنتدى الذكاء الاصطناعي المتوسطي بمرسيليا

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 16:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أحرز فريق بحث من جامعة سوسة، جائزة الابتكار الاقتصادي، خلال منتدى الذكاء الاصطناعي المتوسطي الذي انتظم يوم 5 نوفمبر الجاري بمدينة مرسيليا الفرنسية، وذلك عن مشروع يوظف الذكاء الاصطناعي للتحقق من أصالة زيت الزيتون والكشف عن الغش واستشراف صابة الزيتون.


وتنافس المشروع، الذي يحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي لحماية زيت الزيتون واستباق تقدير الصابة"، مع 82 مشروعا آخر وتمكن من بلوغ المرحلة النهائية ضمن ستة مشاريع قبل أن يتحصل على إحدى جائزتين تم إسنادهما خلال المنتدى.


ويعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي منخفضة الكلفة من حيث استهلاك الموارد ويوظف معطيات زراعية ومناخية للتحقق من جودة زيت الزيتون وكشف عمليات الغش فضلا عن توقع مردودية زراعة الزيتون.


ويضم فريق البحث كلا من نائب رئيس جامعة سوسة بالمعهد العالي للإعلامية والاتصال بحمام سوسة، الأستاذ وجدي قربة، و صاحبة المشروع، الأستاذة فرح الجميلي الغضاب، والأستاذة سلمى المزغني من المعهد ذاته، اضافة الى الأستاذة منى العياشي المزغني، من معهد الزيتونة بجامعة صفاقس، وإيمان الخطيب، المتحصلة على شهادة الماجستير البحثي في الذكاء الاصطناعي.
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