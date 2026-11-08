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عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار بلغت ما يقارب ال90 &1642;&1564; في المستشفى العمومي بتطاوين (وزارة الصحة)

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 07:29 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بلغت نسبة عمليّات إستئصال الزائدة الدودية بالمنظار بقسم الجراحة العامة وجراحة الأمعاء، بالمستشفى العمومي بتطاوين ما يقارب 90٪؜، بما يتيح للمرضى رعاية صحيّة أسرع وأقرب.


ومكّنت التجهيزات الحديثة والمتطّوّرة التي تم توفيرها مؤخرًا في مستشفى تطاوين، من تعزيز نشاط قسم جراحة الأورام والجهاز الهضمي وذلك بفضل الكفاءات الطبيّة الجامعيّة في المستشفى العمومي، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الصحة.


كما نظّم القسم اليوم السبت، يومًا تكوينيًا لفائدة الأطباء المقيمين وتقنيي الأدوات الجراحية، بالتعاون مع قسم الجراحة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ورشات تطبيقيّة في خياطة الأمعاء يدويّا وبالمنظار.


وقالت الوزارة في بلاغها، إنها تعمل على توفير الظروف لجراحة متقدمة وتكوين مستمر وتعاون بين الجهات لتقريب العلاج من متساكني ولاية تطاوين.
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