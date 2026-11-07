المروجات: الإطاحة بمشتبه به في قضايا سرقة وخلع محلات تجارية

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمروجات، أمس، من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات السرقة التي استهدفت عدداً من المحلات التجارية بالجهة.وجاءت العملية إثر عمل استعلاماتي ومتابعة ميدانية، تُوّجا بنصب كمين محكم أفضى إلى إيقاف المشتبه به.وبالتحري في شأنه، تبيّن أنه محل عدة مناشير تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، من أجل قضايا سرقة.وقد تم الاحتفاظ به على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالته على أنظار القضاء.