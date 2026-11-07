المنتخب المصري ينفصل عن المدرب حسام حسن ويسند المهمة لعلي ماهر

أعلن الاتحاد ​المصري لكرة القدم اليوم ‌السبت انفصاله عن ‌المدرب حسام ‌حسن وإسناد مهمة تدريب المنتخب الأول لعلي ماهر.ويأتي الانفصال عن ⁠المدرب حسن، رغم تمديد عقده إلى عام 2030 بعدما قاد مصر ​لبلوغ الدور ثمن النهائي في كأس العالم التي ⁠أقيمت الصيف الماضي وهو إنجاز لا سابق له للمنتخب.وقال الاتحاد ⁠المحلي للعبة إنه اتخذ القرار بعد "دراسة كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية للمنتخب المصري واستقراره".وقال في بيان "يثمن ​الاتحاد ما قدمه الكابتن حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية ‌القيادة الفنية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة".وتابع "قرر مجلس ⁠إدارة الاتحاد تكليف الكابتن ‌علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة".وتولى حسن الهداف التاريخي للمنتخب تدريب مصر في فيفري 2024. وقادها لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة ‌منذ ثماني سنوات، ⁠حيث حققت أول فوز لها في البطولة، كما وصلت للمربع الذهبي في كأس ‌الأمم الأفريقية 2025.ورحل حسام حسن عن تدريب المنتخب بعد 38 مباراة، حقق خلالها الفوز 21 مرة وتعادل عشر مرات وخسر سبع مباريات.وسيقود ماهر (52 عاما) تدريب المنتخب بعد فترة ناجحة مع سيراميكا كليوباترا قاد ‌خلالها ⁠الفريق لتحقيق لقب كأس الرابطة المصرية مرتين.