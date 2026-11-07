التلفزة التونسية تطلق هاكاثون وطنيا للابتكار في الإعلام الرقمي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها

بمناسبة الذكرى الستين لانطلاقها (1966-2026)، تنظم التلفزة التونسية، بالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، هاكاثونا وطنيا بعنوان، وذلك منبقطب الإبداع والفنون الرقمية «مكان» بالمرسى.وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تطوير الإنتاج السمعي البصري، وتجديد أساليب إنتاج المحتوى التلفزيوني وتقديمه، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي.وتفتح التظاهرة المجال أمام المطورين والمبدعين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة من الكفاءات الشابة، لتقديم أفكار وحلول مبتكرة في أربعة مجالات رئيسية، تشمل تصميم برامج وحصص تلفزيونية جديدة توظف التكنولوجيا، وتطوير تطبيقات ومنصات رقمية تفاعلية مرتبطة بالتلفزيون، وإنجاز ألعاب وتجارب رقمية مستوحاة من المحتوى التلفزيوني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتثمين الأرشيف السمعي البصري وإعادة توظيفه.وعلى امتداد ثلاثة أيام، ستعمل الفرق المشاركة على تحويل أفكارها إلى مشاريع ونماذج أولية، قبل عرضها على لجنة تحكيم مختصة تتولى تقييمها وفق معايير الابتكار والإبداع والجدوى وقابلية التطوير.وتندرج هذه المبادرة في إطار توجه التلفزة التونسية إلى جعل الذكرى الستين لتأسيسها مناسبة لفتح المجال أمام الطاقات الشابة وإشراكها في تصور ملامح تلفزيون المستقبل، فضلا عن تعزيز حضور المحتوى الوطني في الفضاء الرقمي ومواكبة التحولات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.