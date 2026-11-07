رضائي يحذر واشنطن: أي حرب جديدة ستواجه برد مدمر

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن خصوم طهران خسروا الحرب والانتخابات، محذرا من أن أي حرب جديدة ستواجه برد مدمر.وقال رضائي في منشور له إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس "أقر بالهزيمة"، وأن وزير الخارجية ماركو روبيو "يتجه نحو الخروج"، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث "بات على وشك الإقالة".وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تحول الآن إلى مقدم بودكاست"، متسائلا: "إلى مَن ينبغي لنا أن نوجه رسائلنا تحديدا في واشنطن؟".وختم بالقول: "إذا بدأتم الحرب، فستواجهون ردا مدمرا".وفي المقابل، أصدر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، في وقت سابق، أمرا بتشكيل فريق عمل لدعم الجهود الرامية لمنع إيران من استخدام طرق برية لنقل أسلحة متطورة ومواد أخرى.كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضربات أمريكية محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، مؤكدا أنها دمرت خلال دقائق قليلة، وألمح إلى احتمال أن تكون هناك "قوة احتلال".