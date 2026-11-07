النفطي يلتقي في طرابلس، نظيره المصري

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي، وذلك بمناسبة مشاركتهما اليوم بطرابلس في اجتماع الدورة 22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.وكان اللقاء ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، فرصةً لتبادل وجهات النظر بخصوص المستجدات الدولية والإقليمية، وماتشهده المنطقة من تطورات متسارعة تقتضي تكثيف التنسيق والتشاور والعمل على دعم عوامل الأمن والاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية لدول وشعوب المنطقتين العربية والإسلامية والقارة الإفريقية.كما أتاح اللقاء للوزيرين تأكيد الحرص المشترك على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع قاعدة التعاون والشراكة بينهما بما يخدم المصلحة المشتركة ولما فيه خير الشعبين الشقيقين، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة لا سيما في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني والبشري.