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الرابطة الثانية: النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 18:11 قراءة: 2 د, 17 ث
      
في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الدفعة الأولى من الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت 7 نوفمبر 2026:


السبت 7 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى


- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان 1 – 0 النجم الخلادي.

- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية 2 – 0 جمعية مقرين.
- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب 2 – 0 بعث بوحجلة.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين 3 – 2 هلال مساكن.

ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| مكارم المهدية | 17 | 7 |
| هلال مساكن | 14 | 7 |
| مستقبل سليمان | 12 | 7 |
| جمعية مقرين | 11 | 7 |
| اتحاد تطاوين | 11 | 7 |
| هلال الشابة | 10 | 6 |
| سبورتينغ بن عروس | 9 | 6 |
| الملعب السوسي | 7 | 6 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 7 | 6 |
| كوكب عقارب | 7 | 7 |
| محيط قرقنة | 5 | 6 |
| النجم الخلادي | 5 | 7 |
| بعث بوحجلة | 5 | 7 |
| مستقبل قابس | 2 | 6 |

المجموعة الثانية

- ملعب بوشمة: أمل بوشمة 2 – 1 مستقبل القصرين.

ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| مستقبل القصرين | 15 | 7 |
| اتحاد قصور الساف | 14 | 6 |
| أمل بوشمة | 13 | 7 |
| النادي القربي | 11 | 6 |
| جندوبة الرياضية | 11 | 6 |
| شبيبة القيروان | 10 | 6 |
| قوافل قفصة | 9 | 6 |
| القلعة الرياضية | 9 | 6 |
| الملعب القابسي | 7 | 6 |
| هلال الرديف | 6 | 6 |
| جمعية أريانة | 5 | 6 |
| أولمبيك الكاف | 5 | 6 |
| أولمبيك مدنين | 4 | 6 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 6 |

برنامج الأحد 8 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى

- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي.
- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي.

المجموعة الثانية

- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف.
- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي.
- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة.
- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين.
- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية.

مباراة مؤجلة إلى موعد لاحق

- الملعب البلدي بأم العرايس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف.
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