الرابطة الثانية: النتائج والترتيب

السبت 7 نوفمبر 2026



برنامج الأحد 8 نوفمبر 2026



في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الدفعة الأولى من الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت 7 نوفمبر 2026:- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان 1 – 0 النجم الخلادي.- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية 2 – 0 جمعية مقرين.- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب 2 – 0 بعث بوحجلة.- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين 3 – 2 هلال مساكن.| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------- | ------ | --------- || مكارم المهدية | 17 | 7 || هلال مساكن | 14 | 7 || مستقبل سليمان | 12 | 7 || جمعية مقرين | 11 | 7 || اتحاد تطاوين | 11 | 7 || هلال الشابة | 10 | 6 || سبورتينغ بن عروس | 9 | 6 || الملعب السوسي | 7 | 6 || سكك الحديد الصفاقسي | 7 | 6 || كوكب عقارب | 7 | 7 || محيط قرقنة | 5 | 6 || النجم الخلادي | 5 | 7 || بعث بوحجلة | 5 | 7 || مستقبل قابس | 2 | 6 |- ملعب بوشمة: أمل بوشمة 2 – 1 مستقبل القصرين.| الفريق | النقاط | المباريات || ---------------- | ------ | --------- || مستقبل القصرين | 15 | 7 || اتحاد قصور الساف | 14 | 6 || أمل بوشمة | 13 | 7 || النادي القربي | 11 | 6 || جندوبة الرياضية | 11 | 6 || شبيبة القيروان | 10 | 6 || قوافل قفصة | 9 | 6 || القلعة الرياضية | 9 | 6 || الملعب القابسي | 7 | 6 || هلال الرديف | 6 | 6 || جمعية أريانة | 5 | 6 || أولمبيك الكاف | 5 | 6 || أولمبيك مدنين | 4 | 6 || سبورتينغ المكنين | 1 | 6 |- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي.- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس.- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي.- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف.- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي.- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة.- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين.- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية.- الملعب البلدي بأم العرايس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف.