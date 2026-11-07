Babnet   Latest update 16:46 Tunis

طرابلس: الدبيبة يلتقي وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aef4765cdbac6.30381100_nkheifmjpqlgo.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 16:43 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على هامش مشاركته بطرابلس في أشغال الاجتماع الوزاري 22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.


وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عما يُكنّه من احترام وتقدير لتونس قيادة وشعبا، وما يحدوه من حرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين وثقته فيما سيثمره عقد مختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة من نتائج إيجابية تعود بالنفع المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.


و ثمّن الدبيبة إسهام تونس في تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، مبرزا أهمية هذا التجمع كإطار للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء.


من جانبه، نوّه الوزير بالأواصر الأخوية والعلاقات التاريخية التونسية الليبية، مذكّرا بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص ضرورة التوصل إلى حلّ بملكية ليبية وبدعم أممي بما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ومقدّراتها.

وأكد حرص تونس على مزيد الإرتقاء بعلاقات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والموارد المائية وتعزيز أمن الحدود المشتركة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339252

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-15
27°-16
27°-18
28°-15
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab