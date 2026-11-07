طرابلس: الدبيبة يلتقي وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على هامش مشاركته بطرابلس في أشغال الاجتماع الوزاري 22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عما يُكنّه من احترام وتقدير لتونس قيادة وشعبا، وما يحدوه من حرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين وثقته فيما سيثمره عقد مختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة من نتائج إيجابية تعود بالنفع المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.و ثمّن الدبيبة إسهام تونس في تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، مبرزا أهمية هذا التجمع كإطار للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء.من جانبه، نوّه الوزير بالأواصر الأخوية والعلاقات التاريخية التونسية الليبية، مذكّرا بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص ضرورة التوصل إلى حلّ بملكية ليبية وبدعم أممي بما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ومقدّراتها.وأكد حرص تونس على مزيد الإرتقاء بعلاقات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والموارد المائية وتعزيز أمن الحدود المشتركة.