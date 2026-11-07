الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026": الصين تتصدر جدول الميداليات

تتصدر الصين الترتيب المؤقت للميداليات في الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" برصيد 14 ميدالية، منها تسع ذهبيات، منتزعة الصدارة من اليابان.وتحتل البعثة الصينية المركز الأول بتسع ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، متقدمة على اليابان التي جاءت في المركز الثاني بمجموع 14 ميدالية منها 8 ميداليات ذهبية .وتأتي روسيا في المركز الثالث على منصة الترتيب، برصيد ست ميداليات، منها أربع ذهبيات.وعلى الصعيد الإفريقي، سجلت سبع دول حضورها في جدول الميداليات، حيث تتصدر مصر الترتيب القاري وتحتل المركز الرابع عالميا، بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، متقدمة على جنوب إفريقيا التي تحتل المركز العاشر عالميا برصيد ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.وتمكنت 66 بعثة من إحراز ميدالية واحدة على الأقل منذ انطلاق المنافسات، التي تقام في مدن داكار وديامنيديو وسالي.