صفاقس: 33.8 مليون أصل زيتون وتوقعات بإنتاج 275 ألف طن خلال موسم 2026-2027

تحتل ولاية صفاقس مكانة بارزة في قطاع الزياتين على المستوى الوطني، إذ تمثل، فيما خُصصت نحولأشجار الزيتون.ويُقدّر العدد الجملي لأصول الزيتون في الولاية بحوالي، بين مروي وسقوي، في حين تشير التقديرات إلى أن صابة الموسم الفلاحيستبلغ نحوومن المنتظر أن يتم خلال موسم الجني الحالي فتحمن مجموعموجودة بولاية صفاقس.ويكتسي قطاع الزياتين أهمية استراتيجية بالجهة، باعتباره أحد أبرز ركائز النشاط الاقتصادي والفلاحي، ومصدراً هاماً لمواطن الشغل، فضلاً عن دوره في دعم التنمية المحلية وتعزيز الصادرات.وأكد مختلف المتدخلين في القطاع أهمية إنجاح الموسم الحالي، من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الجني والتحويل والخزن، مع الحرص على احترام قواعد الجودة والسلامة والمحافظة على المنتوج الفلاحي، بما يعزز مكانة صفاقس وإشعاعها باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الوطنية في إنتاج زيت الزيتون وتثمينه.