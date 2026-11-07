صفاقس: 33.8 مليون أصل زيتون وتوقعات بإنتاج 275 ألف طن خلال موسم 2026-2027
تحتل ولاية صفاقس مكانة بارزة في قطاع الزياتين على المستوى الوطني، إذ تمثل 18 بالمائة من المساحة الجملية للزياتين في تونس، فيما خُصصت نحو 75 بالمائة من المساحات المغروسة بالجهة لأشجار الزيتون.
ويُقدّر العدد الجملي لأصول الزيتون في الولاية بحوالي 33.8 مليون أصل، بين مروي وسقوي، في حين تشير التقديرات إلى أن صابة الموسم الفلاحي 2026-2027 ستبلغ نحو 275 ألف طن من الزيتون.
ومن المنتظر أن يتم خلال موسم الجني الحالي فتح 110 معاصر من مجموع 367 معصرة موجودة بولاية صفاقس.
ويكتسي قطاع الزياتين أهمية استراتيجية بالجهة، باعتباره أحد أبرز ركائز النشاط الاقتصادي والفلاحي، ومصدراً هاماً لمواطن الشغل، فضلاً عن دوره في دعم التنمية المحلية وتعزيز الصادرات.
وأكد مختلف المتدخلين في القطاع أهمية إنجاح الموسم الحالي، من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الجني والتحويل والخزن، مع الحرص على احترام قواعد الجودة والسلامة والمحافظة على المنتوج الفلاحي، بما يعزز مكانة صفاقس وإشعاعها باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الوطنية في إنتاج زيت الزيتون وتثمينه.
ويُقدّر العدد الجملي لأصول الزيتون في الولاية بحوالي 33.8 مليون أصل، بين مروي وسقوي، في حين تشير التقديرات إلى أن صابة الموسم الفلاحي 2026-2027 ستبلغ نحو 275 ألف طن من الزيتون.
ومن المنتظر أن يتم خلال موسم الجني الحالي فتح 110 معاصر من مجموع 367 معصرة موجودة بولاية صفاقس.
ويكتسي قطاع الزياتين أهمية استراتيجية بالجهة، باعتباره أحد أبرز ركائز النشاط الاقتصادي والفلاحي، ومصدراً هاماً لمواطن الشغل، فضلاً عن دوره في دعم التنمية المحلية وتعزيز الصادرات.
وأكد مختلف المتدخلين في القطاع أهمية إنجاح الموسم الحالي، من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الجني والتحويل والخزن، مع الحرص على احترام قواعد الجودة والسلامة والمحافظة على المنتوج الفلاحي، بما يعزز مكانة صفاقس وإشعاعها باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الوطنية في إنتاج زيت الزيتون وتثمينه.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339231