Babnet   Latest update 18:11 Tunis

صفاقس: 33.8 مليون أصل زيتون وتوقعات بإنتاج 275 ألف طن خلال موسم 2026-2027

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeda9ce1176c1.17752589_nokqlhpfjeimg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تحتل ولاية صفاقس مكانة بارزة في قطاع الزياتين على المستوى الوطني، إذ تمثل 18 بالمائة من المساحة الجملية للزياتين في تونس، فيما خُصصت نحو 75 بالمائة من المساحات المغروسة بالجهة لأشجار الزيتون.


ويُقدّر العدد الجملي لأصول الزيتون في الولاية بحوالي 33.8 مليون أصل، بين مروي وسقوي، في حين تشير التقديرات إلى أن صابة الموسم الفلاحي 2026-2027 ستبلغ نحو 275 ألف طن من الزيتون.


ومن المنتظر أن يتم خلال موسم الجني الحالي فتح 110 معاصر من مجموع 367 معصرة موجودة بولاية صفاقس.


ويكتسي قطاع الزياتين أهمية استراتيجية بالجهة، باعتباره أحد أبرز ركائز النشاط الاقتصادي والفلاحي، ومصدراً هاماً لمواطن الشغل، فضلاً عن دوره في دعم التنمية المحلية وتعزيز الصادرات.

وأكد مختلف المتدخلين في القطاع أهمية إنجاح الموسم الحالي، من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الجني والتحويل والخزن، مع الحرص على احترام قواعد الجودة والسلامة والمحافظة على المنتوج الفلاحي، بما يعزز مكانة صفاقس وإشعاعها باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الوطنية في إنتاج زيت الزيتون وتثمينه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339231

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-15
27°-16
27°-18
28°-15
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab