ألمانيا تسجل مغادرة 1,24 مليون شخص خلال سنة 2025
كشفت بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني أن أكثر من 1,24 مليون شخص غادروا ألمانيا خلال سنة 2025.
وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي في عدد المواطنين الألمان الذين غادروا البلاد، إذ بلغ عددهم نحو 288,5 ألف شخص. كما غادر ألمانيا حوالي 494 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 461 ألف شخص من جنسيات غير أوروبية.
وتصدرت رومانيا وأوكرانيا قائمة الدول من حيث عدد مواطنيها المغادرين لألمانيا، إذ بلغ عدد المغادرين نحو 173 ألف روماني و97 ألف أوكراني.
وفي المقابل، حافظت الدولتان على الصدارة أيضا من حيث أعداد الوافدين إلى ألمانيا. فبحسب إحصائيات نهاية سنة 2025، قدم إلى البلاد نحو 187 ألف مواطن أوكراني و170 ألف مواطن روماني، وهو ما يمثل قرابة ربع إجمالي الوافدين الجدد، الذي بلغ حوالي 1,4 مليون شخص.
وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي في عدد المواطنين الألمان الذين غادروا البلاد، إذ بلغ عددهم نحو 288,5 ألف شخص. كما غادر ألمانيا حوالي 494 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 461 ألف شخص من جنسيات غير أوروبية.
وتصدرت رومانيا وأوكرانيا قائمة الدول من حيث عدد مواطنيها المغادرين لألمانيا، إذ بلغ عدد المغادرين نحو 173 ألف روماني و97 ألف أوكراني.
وفي المقابل، حافظت الدولتان على الصدارة أيضا من حيث أعداد الوافدين إلى ألمانيا. فبحسب إحصائيات نهاية سنة 2025، قدم إلى البلاد نحو 187 ألف مواطن أوكراني و170 ألف مواطن روماني، وهو ما يمثل قرابة ربع إجمالي الوافدين الجدد، الذي بلغ حوالي 1,4 مليون شخص.
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