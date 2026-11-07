ألمانيا تسجل مغادرة 1,24 مليون شخص خلال سنة 2025

كشفت بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني أن أكثر منغادروا ألمانيا خلال سنة 2025.وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي في عدد المواطنين الألمان الذين غادروا البلاد، إذ بلغ عددهم نحو. كما غادر ألمانيا حوالي، إلى جانبوتصدرت رومانيا وأوكرانيا قائمة الدول من حيث عدد مواطنيها المغادرين لألمانيا، إذ بلغ عدد المغادرين نحووفي المقابل، حافظت الدولتان على الصدارة أيضا من حيث أعداد الوافدين إلى ألمانيا. فبحسب إحصائيات نهاية سنة 2025، قدم إلى البلاد نحو، وهو ما يمثل قرابة ربع إجمالي الوافدين الجدد، الذي بلغ حوالي