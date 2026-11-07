تونس وكندا تبحثان إرساء شراكات في النشر المشترك والترجمة وتبادل حقوق الكتب

بحث مهنيون تونسيون وكنديون في قطاع الكتاب والنشر فرص إرساء شراكات في مجالات النشر المشترك والترجمة وتبادل حقوق الكتب إلى جانب إمكانية تنظيم استضافات متبادلة للكتاب، وذلك خلال تظاهرة "ليلة الحروف الشمالية" التي نظمتها سفارة كندا بتونس، يوم 4 نوفمبر الجاري.ووفرت التظاهرة، التي جمعت ناشرين وموزعين ومترجمين ومهنيين في قطاع الكتاب، فرصة للتعريف بإصدارات دور نشر كندية ناطقة بالفرنسية وبحث سبل تطوير التعاون بين الفاعلين في صناعة الكتاب بالبلدين.كما شهدت تقديم الكاتبين، آلان أوبو، وخليل بوزيان، تجربتيهما الأدبيتين حيث قدم أوبو مؤلفه الجديد "Vision Passion Action"، فيما استعرض بوزيان تجربته في كندا وقدم كتابه " La Loi de l’Attraction".وشارك في التظاهرة عدد من المؤسسات الكندية الناشطة في مجال الكتاب والنشر فيما شكلت اللقاءات المهنية مناسبة لإقامة اتصالات أولية تمهد لتعاون مستقبلي بين قطاعي النشر في تونس وكندا.