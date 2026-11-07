بلدية تونس: تواصل أشغال تهيئة وصيانة حديقة الباساج

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aef7a019216c5.36995285_njlimkofgqphe.jpg>

أفادت بلدية تونس، في بلاغ لها، بتواصل أشغال التهيئة والصيانة بحديقة الباساج، وذلك بتضافر جهود مختلف المصالح البلدية، بهدف إنجاز الأشغال وفق أعلى المعايير وتجهيز فضاء أخضر لائق يستجيب لتطلعات متساكني العاصمة.