«أسبوع ريادة الأعمال في مجال الزراعة الإيكولوجية والنظم الغذائية في أفريقيا» من 1 الى 4 ديسمبر 2026 بأوجا، نيجريا

ينعقد «أسبوع ريادة الأعمال في مجال الزراعة الإيكولوجية والنظم الغذائية في أفريقيا»، ببادرة من «التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا» (AFSA)، من 1 إلى 4 ديسمبر 2026 في أبوجا، نيجيريا، تحت شعار «تذوق أفريقيا وازدهر مع أفريقيا: من خلال الأغذية الزراعية الإيكولوجية والمؤسساتوسيجمع هذا التجمع القاري، على مدى الأيّام الأربعة، روّاد الأعمال في مجال الزراعة الإيكولوجية والمزارعين ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات والباحثين والممولين والجهات الفاعلة في السوق وشركاء التنمية من جميع أنحاء أفريقيا، بهدف تعزيز رؤية مشتركة لمؤسسات غذائية أفريقية مزدهرة وأسواق إقليمية أقوى وأنماط غذائية أفريقية صحية ونظم غذائية متجذرة في المعرفة والثقافة والسيادة الأفريقية.وسيشهد هذا الأسبوع فعاليتين قاريتين رئيسيتين، حيث ينعقد يومي 1 و2 ديسمبر 2026، الاجتماع الثالث لريادة الأعمال في مجال الزراعة الإيكولوجية الأفريقية (AEE)، تحت شعار «كسر الحواجز أمام التوسع: فتح آفاق الفرص لريادة الأعمال في مجال الزراعة الإيكولوجية والأسواق الإقليمية في أفريقيا».وسيركز هذا الاجتماع على بحث سبل التغلب على الحواجز المتعلقة بالتمويل والوصول إلى الأسواق والاستثمار والسياسات الداعمة، مع إتاحة فرص عملية لنمو المشاريع الأفريقية في مجال الزراعة الإيكولوجية.وستبحث الفعالية الثانية، التي تنعقد يومي 3 و4 ديسمبر 2026، وتتمثل في المؤتمر السادس للنظم الغذائية، يُعقد كل سنتين، تحت شعار «المعركة من أجل النظام الغذائي الأفريقي: الأغذية فائقة المعالجة ومستقبل السيادة الغذائية»، في كيفية عمل النظم الغذائية الصناعية وأسواق التجزئة المتغيرة على إعادة تشكيل الأنماط الغذائية الأفريقية، مما يهدد الثقافات الغذائية الأصلية وسبل عيش المزارعين، وما يتطلبه الأمر لحماية التنوع الغذائي في أفريقيا، وتعزيز الرقابة المجتمعية، واستعادة مستقبل الغذاء الأفريقي.وستعمل هذه الفعاليات مجتمعةً على ربط الفرص الاقتصادية وتعزيز الحلول الأفريقية، وتقوية العمل الجماعي من أجل أنظمة غذائية تخدم الشعوب والمجتمعات الأفريقية.