مباراة ودية: تعادل مستقبل المرسى وشبيبة العمران 1 - 1

تعادل مستقبل المرسى اليوم السبت مع شبيبة العمران بنتيجة 1 - 1 في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاء هدف مستقبل المرسى، في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي، عن طريق محمد أمين كشيش، فيما سجل شهاب الزغلامي لشبيبة العمران.يذكر أنّ مستقبل المرسى يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط من ست مقابلات فيما تاتي شبيبة العمران في المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مقابلات.