تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027: معين الشعباني يعلن قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي ليبيا
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين الذين وجّه إليهم الناخب الوطني معين الشعباني الدعوة للمشاركة في مواجهتي المنتخب الليبي، المقررتين يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وستُقام المباراة الأولى بملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما تدور المواجهة الثانية بملعب طرابلس الدولي.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:
حراسة المرمى:
- أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)
- بشير بن سعيد (الترجي الرياضي)
- مهيب الشامخ (النادي الإفريقي)
الدفاع:
- منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي)
- عمر الرقيق (لودوغورتس البلغاري)
- آدم عروس (قاسم باشا التركي)
- علاء غرام (شاختار دونيتسك الأوكراني)
- محمد النصراوي (إيسترا الكرواتي)
- غيث الزعلوني (النادي الإفريقي)
- محمد دراغر (الترجي الرياضي)
- علي معلول (النادي الصفاقسي)
- محمد أمين بن حميدة (الحزم السعودي)
وسط الميدان:
- الفرجاني ساسي (الغرافة القطري)
- أنيس بن سليمان (نورويتش الإنقليزي)
- محمد علي بن رمضان (الشمال القطري)
- إسماعيل الغربي (ليغانيس الإسباني)
- محمد حاج محمود (الترجي الرياضي)
- عيسى العيدوني (الوكرة القطري)
- معتز الزمزمي (سسكا صوفيا 1948 البلغاري)
- سامي شوشان (ديجون الفرنسي)
الهجوم:
- إلياس سعد (ناشفيل الأمريكي)
- سيف الله اللطيف (كراكوفيا البولوني)
- راقي العواني (ريغا اللاتفي)
- خليل العياري (دانكارك الفرنسي)
- فراس شواط (الأهلي الليبي)
- محمد علي بن حمودة (شباب بلوزداد الجزائري)
- حازم المستوري (الترجي الرياضي)
وستُقام المباراة الأولى بملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما تدور المواجهة الثانية بملعب طرابلس الدولي.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:
حراسة المرمى:
- أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)
- بشير بن سعيد (الترجي الرياضي)
- مهيب الشامخ (النادي الإفريقي)
الدفاع:
- منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي)
- عمر الرقيق (لودوغورتس البلغاري)
- آدم عروس (قاسم باشا التركي)
- علاء غرام (شاختار دونيتسك الأوكراني)
- محمد النصراوي (إيسترا الكرواتي)
- غيث الزعلوني (النادي الإفريقي)
- محمد دراغر (الترجي الرياضي)
- علي معلول (النادي الصفاقسي)
- محمد أمين بن حميدة (الحزم السعودي)
وسط الميدان:
- الفرجاني ساسي (الغرافة القطري)
- أنيس بن سليمان (نورويتش الإنقليزي)
- محمد علي بن رمضان (الشمال القطري)
- إسماعيل الغربي (ليغانيس الإسباني)
- محمد حاج محمود (الترجي الرياضي)
- عيسى العيدوني (الوكرة القطري)
- معتز الزمزمي (سسكا صوفيا 1948 البلغاري)
- سامي شوشان (ديجون الفرنسي)
الهجوم:
- إلياس سعد (ناشفيل الأمريكي)
- سيف الله اللطيف (كراكوفيا البولوني)
- راقي العواني (ريغا اللاتفي)
- خليل العياري (دانكارك الفرنسي)
- فراس شواط (الأهلي الليبي)
- محمد علي بن حمودة (شباب بلوزداد الجزائري)
- حازم المستوري (الترجي الرياضي)
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