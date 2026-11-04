المجلس الأعلى للإعلام في مصر يمنع حسام حسن من الظهور على وسائل الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع عدد من الشخصيات من الظهور إعلاميًا على مختلف وسائل الإعلام، من بينهم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.ويأتي القرار في إطار خطة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي ومنع تداول الخلافات الأسرية والتطرق إلى الحياة الشخصية للمواطنين.وشملت الإجراءات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، على خلفية مخالفتها الضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب التأكيد على استمرار منع ظهور «دان آدم» إعلاميًا، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال تكرار بث أو تداول الوقائع موضوع البيان.وأكد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أن وسائل الإعلام يجب أن تكون «مساحة لنشر الوعي لا ساحة لتصفية الخلافات الشخصية»، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى توفير المناخ الملائم للجهاز الفني للمنتخب بعيدًا عن التجاذبات، بما يضمن استقرار المنظومة الرياضية.وتندرج هذه القرارات في إطار تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام في مصر، والذي يمنح المجلس صلاحيات تنظيمية ورقابية على الصحف والمنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية.وتخضع المؤسسات الإعلامية لمجموعة من الأكواد والمعايير الأخلاقية التي تحظر مناقشة الأزمات الأسرية أو إفشاء أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، وتتيح للمجلس تطبيق لائحة جزاءات تتدرج من الغرامات المالية إلى حظر الظهور الإعلامي أو إغلاق المنافذ المخالفة.