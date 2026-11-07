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تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة: المنتخب التونسي يواجه الغابون في الدور الثاني

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 21:08 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي التونسي المدعوين للمشاركة في مواجهتي الغابون ذهاباً وإياباً، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.


وضمت القائمة الأسماء التالية:


حراسة المرمى:


- أنس الخرداني
- ريان بسباس
- معتز الحنزولي

الدفاع:

- محمد أمين علالة
- أمين الياس قرولر
- جوزيف اللطيف
- ريان بوقديدة
- علاء الدين دربالي
- جبريل مومن
- أنيس دوبال
- يوسف الحرش

وسط الميدان:

- أمان الله المحرزي
- ريان عنان
- حمزة العبيدي
- لؤي الترايعي
- زايون الشطي
- يحيى الجليدي

الهجوم:

- ضرار بريك
- نسيم دنداني
- أنس الحاج محمد
- وليد ذويب
- ريان اللومي
- عمر بن علي

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الغابوني يوم 12 نوفمبر الجاري، انطلاقاً من الساعة السابعة مساء، بالملعب الأولمبي بسوسة، في مباراة الذهاب، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 17 نوفمبر، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، بملعب التجديد بمدينة فرانسفيل الغابونية.

وكان المنتخب التونسي، بقيادة المدرب الوطني أنيس بوجلبان، قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني إثر فوزه على منتخب بنين في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أُقيمت يوم 29 سبتمبر الماضي بالملعب الأولمبي بسوسة، قبل أن ينهزم في لقاء الإياب بهدف دون مقابل، يوم 5 أكتوبر الماضي بالعاصمة الطوغولية لومي.

ويُذكر أن المنتخب الغابوني أُعفي من خوض منافسات الدور الأول، فيما ستُقام نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة في مصر خلال السنة القادمة.
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