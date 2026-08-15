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مصر... مشادة كلامية تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين زوجة حسام حسن وطليقته

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 08:41 قراءة: 1 د, 57 ث
      
متابعة - شهد أحد فنادق الساحل الشمالي، مساء أمس الجمعة، مشادة كلامية بين دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وطليقته هويدا الغرباوي، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب المعلومات المتداولة، تدخل عدد من الموجودين في الفندق لمحاولة احتواء الموقف ومنع تصاعده، فيما أفادت المصادر بأن حسام حسن تعرض لحالة إغماء وسقط فاقدا للوعي خلال الأحداث، قبل أن يتدخل الحاضرون للاطمئنان على حالته وإنهاء الاشتباك.


وقالت دان آدم، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنها كانت عائدة من حفل للفنان محمد رمضان وجلست في بهو الفندق، قبل أن تفاجأ، وفق روايتها، بأبناء زوجها الصغار يهاجمونها من الخلف، بينما دخل الأبناء الأكبر سنا في اشتباك مع والدهم حسام حسن وحاولوا إبعاده.


وأضافت أنها لم تر طليقة زوجها أثناء المشاجرة، لكنها فوجئت بسكب فنجان قهوة ساخن على وجهها، ما تسبب لها في حروق، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها، للضرب والسحب من شعرها.

كما قالت إن المشاجرة طالت أطفالها الصغار أيضا، مشيرة إلى أنها عادت بعد ذلك إلى غرفتها قبل أن تتوجه إلى البحر برفقة أطفالها وتتصل بالشرطة، لكنها قررت في النهاية عدم تحرير محضر، مكتفية بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل".


أغنية أشعلت الشرار..

وبحسب مصادر فإن الخلاف لم يبدأ لحظة المشاجرة وإنما سبقت الواقعة حالة من التوتر، فيما ساهمت الأغنية التي قدمتها دان آدم لزوجها بالاشتراك مع المطرب المصري عمر كمال في زيادة حدة الخلاف، خصوصا أنها ظهرت بالتزامن مع احتفال حسام حسن بعيد ميلاده.

وكانت دان آدم قد فاجأت حسام حسن خلال الاحتفال بعيد ميلاده بأغنية خاصة قدمتها بالتعاون مع المطرب عمر كمال، تضمنت عبارات تؤكد مكانتها كزوجة للمدير الفني لمنتخب مصر، وهو ما اعتبره أحد أصدقاء الطرفين سببا إضافيا للاستفزاز وتصاعد التوتر.

وتأتي الواقعة بعد خلافات عائلية خرج جانب منها إلى العلن خلال الفترة الماضية، في ظل ظهور هويدا الغرباوي الزوجة الأولى لحسام حسن مع أبنائها في وسائل الإعلام، ورد دان آدم على بعض ما أثير بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
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