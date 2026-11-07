باب الخضراء: إيقاف عنصر يتبنى الفكر التكفيري وينشط ضمن شبكة لترويج المخدرات وتبييض الأموال

تمكنت أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، اليوم السبت، من تفكيك جزء من شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال، وذلك في إطار العمل الأمني الرامي إلى التصدي للجريمة المنظمة.وأسفرت العملية عن إيقاف شخص يتبنى الفكر التكفيري ويُشتبه في نشاطه ضمن الشبكة، فضلاً عن حجز كمية هامة من المواد المخدرة المعدّة للترويج ومبالغ مالية يُشتبه في أنها متأتية من عائدات هذا النشاط.كما شملت العملية ضبط عدد من الأشخاص الذين تحولوا إلى شقة المشتبه به قصد التزود بالمخدرات، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء، لمواصلة التحقيق وتحديد المسؤوليات والكشف عن بقية امتدادات الشبكة.