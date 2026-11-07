8 سنوات سجناً لفتاة تورطت في تسليم صديقتها إلى منحرف خطير في باب الفلة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدة 8 سنوات في حق فتاة، تورطت في استدراج وتسليم صديقتها إلى عنصر من ذوي السوابق العدلية ومصنف "منحرفاً خطيراً"، وذلك على مستوى منطقة باب الفلة بالعاصمة.وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها الضحية إثر تعرضها لشتى انواع العنف، حيث كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المتهمة قامت باستدراج صديقتها الى مكان ما، ليتبين لاحقاً أنه كمين مدبر لتسليمها إلى المتهم الرئيسي. الذي تولى احتجازها واغتصابها.هذا وفضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ 15 سنة سجناً من أجل جرائم الاحتجاز والاغتصاب،