السجن 4 سنوات لأم تسترت عن جريمة ابنها

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية رادعة على خلفية قضية جنائية هزت الرأي العام، تتعلق بالاعتداء على طفلة قاصر واحتجازها داخل منزل بدوار هيشر.وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 11 سنة في حق الشاب المتهم بالاعتداء على الطفلة القاصر واحتجازها داخل منزل العائلة.وفي نفس السياق، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات في حق والدة المتهم، وذلك بعد ثبوت تورطها في التستر على جريمة ابنها وعدم الإبلاغ عنها رغم خطورتها.