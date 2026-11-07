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ترامب يعرض على دانا وايت منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

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دانا وايت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 22:35 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه عرض على رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.


وقال ترامب: "يسرني أن أعلن أن دانا وايت العظيم، المقاتل والمحارب الشرس، قد عرضت عليه تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض".


وأضاف أنه طلب من وايت اصطحاب مجموعة من المساعدين، رغم أن بعضهم ليسوا أمريكيين، وهم إسلام ماخاتشيف، وحبيب نورمحمدوف، وجاستن غيثجي، ودانيال كورمييه، وأماندا نونيس، وكيلا هاريس.


وتابع ترامب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا في مواجهة اليسار المتطرف والمختل".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بقدرة وايت على أداء المهمة، قائلا: "سيكون دانا وايت متحدثا باسم البيت الأبيض لا مثيل له"، قبل أن يوجه إليه دعوة مباشرة: "دانا، أرجوك اقبل المنصب!".

وأكدت رويترز، في تقرير نشرته يوم 7 نوفمبر، أن ترامب طلب من وايت تولي المنصب والاستعانة بمساعدين من عالم الفنون القتالية، بينهم أشخاص من خارج الولايات المتحدة. ولم يتضمن التقرير تأكيدا بقبول وايت العرض أو صدور قرار رسمي بتعيينه.
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