بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة الثانية

دارت يوم السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي- قاعة علي حفيظ: اتحاد قرطاج – السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد- قاعة رجاء حيدر: مستقبل المرسى – فتح حمام الغزاز| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------------------ | ------ | --------- || السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد | 6 | 2 || النادي الصفاقسي | 5 | 2 || الترجي الرياضي | 3 | 2 || مستقبل المرسى | 2 | 2 || اتحاد قرطاج | 1 | 2 || فتح حمام الغزاز | 1 | 2 |- قاعة الرائد البجاوي: اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي- قاعة الرائد البجاوي: اتصالات صفاقس – مولدية بوسالم- قاعة عيسى بن نصر: الأولمبي القليبي – نادي حمام الأنف| الفريق | النقاط | المباريات || -------------------- | ------ | --------- || مولدية بوسالم | 6 | 2 || النجم الساحلي | 6 | 2 || اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 || الأولمبي القليبي | 3 | 2 || نادي حمام الأنف | 0 | 2 || اتصالات صفاقس | 0 | 2 |