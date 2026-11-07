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بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة الثانية

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 22:45 قراءة: 1 د, 6 ث
      
دارت يوم السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:


المجموعة الأولى


- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي 1-3
- قاعة علي حفيظ: اتحاد قرطاج – السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد 0-3

- قاعة رجاء حيدر: مستقبل المرسى – فتح حمام الغزاز 3-2

الترتيب:

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------------------ | ------ | --------- |
| السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد | 6 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 5 | 2 |
| الترجي الرياضي | 3 | 2 |
| مستقبل المرسى | 2 | 2 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 2 |
| فتح حمام الغزاز | 1 | 2 |

المجموعة الثانية

- قاعة الرائد البجاوي: اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي 1-3
- قاعة الرائد البجاوي: اتصالات صفاقس – مولدية بوسالم 0-3
- قاعة عيسى بن نصر: الأولمبي القليبي – نادي حمام الأنف 3-1

الترتيب:

| الفريق | النقاط | المباريات |
| -------------------- | ------ | --------- |
| مولدية بوسالم | 6 | 2 |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 2 |
| نادي حمام الأنف | 0 | 2 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 2 |
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