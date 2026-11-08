مدنين: اطلاق اعلان جربة من اجل نموذج تنمية مستدامة وصامدة ابرز مخرجات ملتقى جمعية "صيانة جزيرة جربة"

اختتمت يوم امس السبت، فعاليات ملتقى جمعية "صيانة جزيرة جربة" الذي نظمته على امتداد ثلاثة ايام في اطار احتفالياتها بمرور 50 سنة على تاسيسها تحت عنوان "نحو منوال تنموي لجزيرة جربة مستدام وصامد امام التغيرات المناخية" باطلاق "اعلان جربة من اجل نموذج تنمية مستدامة وصامدة" والدعوة الى احداث مركز لديناميكية المجال الجزري مهامه جمع المعطيات والتدقيق في المتاح منها وتحيينه مع متابعة حالة المنظومة البيئية والديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية للجزيرة على المدى الطويل.وتضمن هذا الاعلان الذي شاركت في صياغته وتحديد رؤاه وتوجهاته ثلة من الباحثين والخبراء والجامعين وممثلي الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة مع مكونات المجتمع المدني، الشروع في المصادقة على المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة ودعوة السلط المركزية الى اصدار امر المصادقة عليه وتركيز حوكمة على مستوى الجزيرة لقيادة مشتركة للتهيئة والخدمات والوجهة السياحية والموارد الى جانب الحفاظ على الموارد الحيوية من خلال ترشيد استهلاك المياه واعادة استعمال المياه المعالجة وحماية الشريط الساحلي وتقليص النفايات وتثمينها واستعادة التنوع البيولوجي.كما تضمن الاعلان التوجه نحو اقتصاد متنوع يرتكز على تثمين موارد الجزيرة وامكانياتها من فلاحة وصيد تقليدي وصناعات تقليدية وعلى اقتصاد المعرفة والرقمنة والثقافة والتراث وايضا سياحة متنوعة ومستدامة تراهن على الجودة الشاملة للوجهة وتدار بصفة تشاركية من خلال حوكمة محلية على مستوى الجزيرة اضافة الى انجاز جملة الالتزامات المتعلقة بحماية وصيانة العناصر التراثية المكونة للممتلك المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو وجعل المواطنة البيئية مسارا دائما واشراك الشباب واعتماد استراتيجيات خصوصية للمنظومات البيئية الاستثنائية الثلاثة الغابية والواحية والجرية (وهي ركائز التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي).واوصى "ملتقى جربة" بتكوين لجنة متابعة تتولى رفع الاعلان الى اصحاب القرار وتقييم ما تمخض عنه خلال دورة مقبلة وذلك في غضون ثلاثة اشهر على اقصى تقدير، داعيا السلطات الوطنية والجهوية والمحلية والبلديات الثلاث والمهنيين والمجتمع المدني وكل مواطن داخل جزيرة جربة الى تبني هذا الاعلان من اجل خلاص جربة وتحقيق تنمية متناغمة ومستدامة.ومثل الملتقى مناسبة لتشخيص واقع الجزيرة ومنظوماتها ليبرز خاصة ان جربة تتمتع بازدهار نسبي قائم على نموذح احادي يستهلك الموارد، وعلى شريط ساحلي يتراجع وموارد مائية محدودة مع تحوّل المنازل الى اراضي بور وصيد تقليدي في طريقه الى الاندثار ونفايات تردم دون استراتيجية حقيقية للتقليص والتثمين والتعمير، مع ارتباط الاقتصاد بالسياحة الشاطئية المكثفة.وبحث المشاركون في الملتقى في الاسباب الكامنة وراء هذه الوضعية بالجزيرة ليبرزوا انها تكمن في الحوكمة المجزاة في جزيرة لا يمكن التصرف فيها الا كوحدة متكاملة، وتاخر التخطيط وغياب المتابعة المتواصلة ومعرفة غير كافية باثار التغيرات المناخية، وهو ما يستوجب التغيير وعدم مواصلة المسار الحالي وارساء نموذج جديد والانتقال من استغلال الموارد الى التصرف المستدام فيها، ومن تعمير قائم على التسوية الى تهيئة استباقية، ومن اقتصاد احادي الى اقتصاد متنوع ومشروع ترابي طموح.وشكل الملتقى طيلة ثلاثة ايام فرصة لتعميق الحوار وتبادل الاراء والمقترحات حول مواضيع متعددة تناولت المنظومات البيئية الواحية والغابية والجرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكانة السياحة بجزيرة جربة والبيئة والتصرف المستدام في المنظومة البيئية بالجزيرة، الى جانب التراث الثقافي كرافعة للتنمية المستقبلية، وتهيئة المجال الجزيري والتعمير والحوكمة الترابية للجزيرة.يذكر ان هذا الملتقى انطلق بحلقة نقاش حول جمعية "صيانة جزيرة جربة" بين الماضي والمستقبل، في فرصة للتقييم وللتفكير الجماعي في ابرز اولوياتها وبرامج عملها للسنوات القادمة بما يعزّز حضورها في المشهد ويحقّق اهدافها التي تاسّست من اجلها مستأنسة بافكار شخصيات تعاقبت على الجمعية في حوار بين الاجيال واعتراف لكل من مرّ بها ليتم في امسية انتظمت بمقرها تكريمهم.