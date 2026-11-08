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بلدية تونس: متابعة تنفيذ مشروع «كرامتي» بحي هلال

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 08:16 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تابعت بلدية مدينة تونس، يوم السبت، تنفيذ مشروع «كرامتي» المتعلق بتهيئة فضاء الألعاب بحي هلال بالعاصمة والوقوف على مدى تقدم الأشغال ومختلف مكوناته.


ويُعدّ مشروع «كرامتي» بحي هلال مشروعاً رائداً يندرج في إطار شراكة استراتيجية تجمع بلدية مدينة تونس بحكومة إمارة "موناكو" بصفتها الجهة المانحة الرئيسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (ONU-Habitat) بتونس.


ويهدف المشروع، وفق بلاغ لمصالح الاعلام ببلدية تونس، إلى تعزيز كرامة المواطن والارتقاء بجودة الحياة مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة ولا سيما النساء والأطفال ودعم إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تهيئة وتطوير فضاءات عمومية آمنة ونظيفة وصحية وملائمة للجميع تشمل فضاءات الألعاب والمناطق الخضراء والمساحات الاجتماعية.


كما يعتمد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المتساكنين والاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم بما يضمن تحديد الاحتياجات الحقيقية وترتيب الأولويات المحلية إلى جانب تعزيز قدرة الحي على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية وتحسين ظروف العيش به.

كما تمت أيضا، في إطار مواصلة العناية بالأحياء السكنية وتحسين محيطها، تنفيذ تدخلات ميدانية بحي هلال شملت أشغال النظافة ورفع المخلفات والعناية بالمحيط إلى جانب تدخلات مصالح المناطق الخضراء للعناية بالمساحات الخضراء وتهذيب النباتات وتحسين المظهر الجمالي للمحيط.
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