Babnet   Latest update 11:47 Tunis

أصالة نصري تكشف سرقة صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af0484b2c8027.68950832_olmkjgqiphenf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 10:56 قراءة: 2 د, 50 ث
      
كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن تعرضها لسرقة صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، موضحة أنها اكتشفت اختفاءه من حقيبتها داخل الفندق، صباح اليوم التالي لحفلها في مدينة ديترويت، المحطة الأخيرة في الجولة.


وروت أصالة، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها بدّلت مجوهراتها في الفندق قبل التوجه إلى الحفل، ثم عادت إلى غرفتها بعد انتهائه وخلدت إلى النوم. وفي صباح اليوم التالي، فتحت حقيبتها لتغيير قرطها كعادتها، قبل أن تفاجأ باختفاء علبة المجوهرات بالكامل.



وأوضحت أن الصندوق المسروق كان يضم قطعاً ذات قيمة معنوية خاصة، من بينها مجوهرات تحمل اسم والدها الراحل وصورته، استغرق إعدادها أكثر من عام، إلى جانب هدايا تلقتها من زوجها وأبنائها وأصدقائها، وقطع أخرى اقتنتها لنفسها احتفاء بنجاح حفلاتها وألبوماتها وأغانيها.


وأكدت أن قيمة هذه المقتنيات بالنسبة إليها لا تقتصر على الجانب المادي، بل ترتبط بذكريات ومناسبات شخصية، مشيرة إلى أن كل قطعة تحمل معنى خاصاً لديها.


وأضافت أن الشرطة حضرت إلى الفندق إثر الحادثة، لكنها لم تتلق أي مستجدات بشأن المجوهرات طوال نحو أسبوع. كما كشفت أنها ترددت في الإعلان عن الواقعة حتى لا تؤثر على أجواء جولتها الغنائية، التي قالت إن نجاحها تجاوز توقعاتها، انطلاقاً من لوس أنجلوس، مروراً بنيوجيرسي، وصولاً إلى ديترويت.

واختتمت أصالة منشورها بالإشارة إلى لقائها المرتقب مع جمهورها في دبي، ضمن فعالية «الإمارات تحب سوريا»، معربة عن تطلعها إلى الغناء أمام محبيها بعد أيام وصفتها بالصعبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339293

babnet

كل الأخبار...

11:47 - مدنين: اطلاق اعلان جربة من اجل نموذج تنمية مستدامة وصامدة ابرز مخرجات ملتقى جمعية "صيانة جزيرة جربة"
11:44 - أضرار في برج بمركز الملك عبد الله المالي ومبنى تابع لأرامكو بالرياض جراء سقوط مقذوفات
10:56 - أصالة نصري تكشف سرقة صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة
10:17 - سفارة تونس ببكين تشارك في الدورة التاسعة لمعرض شنغهاي الدولي للاستيراد
10:11 - دراسة طبية تونسية: تأخير الاستشارات الطبية لاكثر من شهر لدى مرضى سرطان المثانة السطحي يضاعف تقدم خطورة المرض بـ5 مرات
10:07 - رنا طه: تونس حققت "تقدما مهما" وفق تقرير التنمية المستدامة .. وإطار تعاون جديد لدعم أهداف 2030
09:59 - في الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة: رنا طه تستعرض حصيلة التعاون وأولويات الشراكة للفترة 2027-2031
09:43 - انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027 يوم 9 نوفمبر الجاري
09:28 - ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لموسمين متتاليين
09:24 - اختتام الدورة الرابعة للمهرجان الوطني "مواسم الابداع": تتويج مسرحية "جرس" بجائزة العمل المتكامل
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
27°-17
28°-18
28°-15
24°-20
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab