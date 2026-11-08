أصالة نصري تكشف سرقة صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة

أصالة نصري تتعرض لسرقة مجوهراتها من غرفتها في فندق MGM Grand hotel بعد احيائها حفلة في ديترويت ميشيغان الأسبوع الماضي .. هناك اخبار تقول ان قيمة مجهورات أصالة تقدر ب 6 مليون دولار ! https://t.co/YMyoJrdy7Y — Saif (@saif_iraq) November 7, 2026

الحمد لله الهدف من الرحله لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيده قدهم كلهم وكانت البدايه بلوس أنجلوس وليله عظيمه وبعدا رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفله كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي وماكان معي شي أنا مابملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسؤوليه فا بلبس أغراضي ورحت الحفله وكانت قمه بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك وخلصت الحفله ورجعت تعبانه حضرت حالي للراحه ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعاً زعلت لأسباب كتيره أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويله و انتظرت أكتر من سنه إسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمه من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفله أو ألبوم أو أغنيه وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها الماديه إلها قيمه عندي معنويه كبيره

وطبعاً الشرطه والناس ملت المكان ومن أسبوع تقريباً لليوم مافي أخبار وماكنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحله اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح ولكن هيك صار وبعد تفكير قررت خبركم هالحكايه اللي فوق ماتتصوروا قاهرتني ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي ورح ألتقي بحبايبي بدبي بمناسبه عزيزه على قلبي وغاليه تحت عنوان ( الإمارات تحب سوريا ) والله يحفظ بلادنا كلها ويعم الحب ويعم السلام يارب العالمين ..

وبدي أنسى هالكم يوم اللي كانوا كتير مو حلوين وصعبين عليي كتير

ورح نتلاقى وأنا بأمس الحاجه لأفصل عن هالأحداث اللي صارت وبدي أكتر من كل الحضور أفرح لأني بحاجه أفرح بينكم ومعكم

ومحبتكم عندي والله بتسوى كنوز الدنيي كلها

ولحظة لقائي معكم هيي ولاده حقيقيه لسعاده بتتحقق لما بغني لكم

ودبي رح تجمعنا



dresses:

@/nicolasjebran

@/ramialaliofficial

@_/mouthana

Organized by:

@/talentsandevents

@/youssefharbofficial — Assala (@AssalaOfficial) November 6, 2026

كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن تعرضها لسرقة صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، موضحة أنها اكتشفت اختفاءه من حقيبتها داخل الفندق، صباح اليوم التالي لحفلها في مدينة ديترويت، المحطة الأخيرة في الجولة.وروت أصالة، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها بدّلت مجوهراتها في الفندق قبل التوجه إلى الحفل، ثم عادت إلى غرفتها بعد انتهائه وخلدت إلى النوم. وفي صباح اليوم التالي، فتحت حقيبتها لتغيير قرطها كعادتها، قبل أن تفاجأ باختفاء علبة المجوهرات بالكامل.وأوضحت أن الصندوق المسروق كان يضم قطعاً ذات قيمة معنوية خاصة، من بينها مجوهرات تحمل اسم والدها الراحل وصورته، استغرق إعدادها أكثر من عام، إلى جانب هدايا تلقتها من زوجها وأبنائها وأصدقائها، وقطع أخرى اقتنتها لنفسها احتفاء بنجاح حفلاتها وألبوماتها وأغانيها.وأكدت أن قيمة هذه المقتنيات بالنسبة إليها لا تقتصر على الجانب المادي، بل ترتبط بذكريات ومناسبات شخصية، مشيرة إلى أن كل قطعة تحمل معنى خاصاً لديها.وأضافت أن الشرطة حضرت إلى الفندق إثر الحادثة، لكنها لم تتلق أي مستجدات بشأن المجوهرات طوال نحو أسبوع. كما كشفت أنها ترددت في الإعلان عن الواقعة حتى لا تؤثر على أجواء جولتها الغنائية، التي قالت إن نجاحها تجاوز توقعاتها، انطلاقاً من لوس أنجلوس، مروراً بنيوجيرسي، وصولاً إلى ديترويت.واختتمت أصالة منشورها بالإشارة إلى لقائها المرتقب مع جمهورها في دبي، ضمن فعالية «الإمارات تحب سوريا»، معربة عن تطلعها إلى الغناء أمام محبيها بعد أيام وصفتها بالصعبة.