Babnet   Latest update 07:48 Tunis

تونس تشارك في قمة أنطاليا بأهداف مناخية أرفع وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2035

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aef83da928757.25330903_hlongpmkqeifj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 06:40 قراءة: 1 د, 42 ث
      
تشارك تونس في مفاوضات المؤتمر الحادي والثلاثين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات المناخية، المقرر عقده بأنطاليا (تركيا) من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بأهداف مناخية أكثر طموحا، ضمن مساهمتها المحددة وطنيا المحيّنة (CDN 3.0).


وتتجه البلاد، للمرة الأولى، نحو تحقيق انخفاض مطلق وصافٍ في انبعاثات الغازات الدفيئة (التي لا تشمل ثاني أكسيد الكربون فقط، بل أيضا الميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة). فهي لا تستهدف فقط إبطاء معدل نمو الانبعاثات، بل خفض الكمية الإجمالية الحقيقية للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها في الغلاف الجوي.


وقد رفعت تونس سقف طموحاتها بشأن التقليص في كثافة الكربون، في مساهمتها المحددة وطنيا المحيّنة (CDN 3.0)، مقارنة بالنسخ السابقة (2017-2022)، إذ تستهدف نسبة مرحلية تقدر بـ46,4 بالمائة سنة 2030، ونسبة 62 بالمائة بحلول سنة 2035، مقارنة بسنة 2010.


وتطرح هذه الطموحات تحديا يتعلق بتعبئة الاستثمارات والتمويلات والتكنولوجيات الضرورية لتنفيذها، وهو أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة مفاوضات قمة أنطاليا. وتسعى تونس في هذا الإطار إلى التخفيض في كثافة الكربون بنسبة 31 بالمائة، بالاعتماد على الجهود الوطنية الذاتية، فيما تبقى نسبة 31 بالمائة المتبقية رهينة تعبئة التمويلات ونقل التكنولوجيا من الخارج.

ومن المنتظر أن تتراجع الانبعاثات الوطنية الصافية من نحو 35 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2010 إلى 23,2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2035، أي بانخفاض مطلق قدره 34 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وكان من الممكن أن ترتفع هذه الانبعاثات إلى 47,5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في غياب تدابير للحد منها.
كما يفترض أن تتراجع الانبعاثات الفردية بنسبة 31 بالمائة، من 2,55 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون للفرد سنة 2010 إلى 1,77 طن سنة 2035.
ويستأثر قطاع الطاقة بنحو 80 بالمائة من التخفيضات المبرمجة في الانبعاثات، و87 بالمائة من استثمارات التخفيف. وترتكز الاستراتيجية التونسية أساسا على اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مزيج الكهرباء في أفق 2035، بالتوازي مع خفض كثافة الطاقة الأولية بمعدل سنوي بنسبة 3,5 بالمائة، وتنفيذ مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات.
ورغم أن مساهمة تونس في الانبعاثات العالمية تظل محدودة، إذ لم تتجاوز 0,08 بالمائة سنة 2023، فإن البلاد تواجه تحديا للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339274

babnet

كل الأخبار...

07:48 - إنارة فنية وإسقاط ضوئي لمعلم "قصبة " باجة وتعريف بمعالم المدينة ولباسها التقليدي المبتكر في مهرجان "الفوندو الباجي"
07:39 - أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 1 إلى 7 نوفمبر 2026 )
07:29 - عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار بلغت ما يقارب ال90 &1642;&1564; في المستشفى العمومي بتطاوين (وزارة الصحة)
07:17 - ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 تناهز 2249 مليون دينار والاستثمار يستحوذ على 82,3 بالمائة من الاعتمادات
06:40 - تونس تشارك في قمة أنطاليا بأهداف مناخية أرفع وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2035
أمس 23:17 - وكالة تونس إفريقيا للأنباء تنضم إلى مبادرة إعلامية عالمية لتطوير معايير الذكاء الاصطناعي
أمس 22:45 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة الثانية
أمس 22:38 - هرتصوغ يكلّف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم 67 نائباً
أمس 22:35 - ترامب يعرض على دانا وايت منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
أمس 22:32 - فرنسا: ميلونشون يتعهد برفع الأجور وإعادة سن التقاعد إلى 60 عاما
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
27°-16
28°-17
27°-15
26°-20
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab