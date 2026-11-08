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توفير 180 وحدة أسنان جديدة للمؤسسات الصحية العمومية بكلفة 6.5 مليون دينار

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 09:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها يوم السبت، أن 27 وحدة أسنان دخلت حيّز الإستغلال بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن برنامج وطني يشمل توفير 180 وحدة أسنان حديثة بمختلف جهات البلاد و خاصة الداخلية.


وأضافت الوزارة أن تركيب بقية الوحدات يتواصل تدريجيًا لتعويض التجهيزات القديمة وتجهيز الأقسام الجديدة، بما يحسّن ظروف علاج المرضى وعمل الفرق الطبية وتكوين الطلبة.


وتبلغ الكلفة الجملية للبرنامج نحو 6.5 مليون دينار، لدعم خدمات طب وجراحة الأسنان بالمؤسسات العمومية، وفق نص البلاغ.
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