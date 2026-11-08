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سفارة تونس ببكين تشارك في الدورة التاسعة لمعرض شنغهاي الدولي للاستيراد

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 10:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شاركت سفارة تونس ببكين، في الدورة التاسعة لمعرض شنغهاي الدولي للاستيراد (CIIE) المنعقد من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية


وتندرج هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتعزيز حضور المنتوجات التونسية في السوق الصينية


كما تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الصينية واستقطاب المستثمرين والموردين الصينيين


وتم تخصيص بالمناسبة جناح تونسي يضم عينات من المنتوجات الوطنية على غرار زيت الزيتون والتمور والرمان ونماذج من الصناعات التقليدية والمواد التجميلية الى جانب عرض فيديوهات ترويجية للمواقع الأثرية والسياحية التي تبرز ثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي وعراقة الثقافة والحضارة التونسية

كما عقد أعضاء البعثة التونسية عدة لقاءات مع المهنيين والموردين الصينيين المهتمين بالمنتوجات التونسية الى جانب أجروا حوارات مع وسائل الإعلام الصينية لاستعراض جودة المنتوجات التونسية والمزايا والحوافز للمستثمرين الصينيين

وقد أشرف على حفل افتتاح هذه الدورة التي تستضيف كندا كضيف شرف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من عديد الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية
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