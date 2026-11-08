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حرفيون تونسيون يشاركون في معرض Bazaar Berlin 2026 للصناعات التقليدية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 08:44 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تشارك الجامعة التونسية للصناعات التقليدية إلى جانب 6 مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الصناعات التقليدية والمنتجات الطبيعية وفنون التزويق، في معرض بازار برلين (Bazaar Berlin 2026) في نسخته الرابعة والستين المنعقد من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري في مركز المعارض Messe Berlin في العاصمة الألمانية برلين.


ويُعد هذا المعرض أحد أبرز المعارض الاستهلاكية الدولية للحرف اليدوية والتصميم والمنتجات الطبيعية ومنتجات التجارة العادلة (Fair Trade)، حيث يشارك فيه حوالي 500 عارض ومصنع من أكثر من 60 دولة.


وقد أدّى سفير تونس ببرلين يوم 05 نوفمبر رفقة وفد من السفارة، زيارة إلى الأجنحة التي أثثها العارضون التونسيون، وعقد بالمناسبة جلسة عمل مع مديرة المعرض أنيك هورتر بحضور أعضاء وفد السفارة وممثلة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، جيهان الدوس، تم خلالها التأكيد على انتظام المشاركة التونسية في هذا المعرض ومناقشة مشاركتها في الدورات المقبلة عبر جناح وطني بما من شأنه أن يعكس ثراء وتنوع المخزون الثقافي والحضاري التونسي بشكل عام وتميز الصناعات التقليدية التونسية بشكل خاص.


ثم أدى الوفد، وفق بلاغ لسفارة تونس بألمانيا، زيارة إلى أجنحة مختلف المشاركين التونسيين الذين قاموا بعرض مجموعة متميزة من المنتجات مثلت مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية التونسية.

وأكد العارضون أن جميع المنتجات تتميز بأصالتها مع لمسة من التجديد وهي مصنوعة يدويا وتستجيب لكافة المواصفات الاستهلاكية والتصديرية.

وتم خلال اللقاء بممثلي الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبمختلف العارضين التأكيد على دعم السفارة والهياكل المتدخلة لإنجاح المشاركة التونسية في المعرض والتحاورحول أهمية تعزيز حجم وقيمة صادرات منتجات الصناعات التقليدية التونسية نحو السوق الألمانية
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