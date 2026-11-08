اختتام الدورة الرابعة للمهرجان الوطني "مواسم الابداع": تتويج مسرحية "جرس" بجائزة العمل المتكامل

توجت مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي بالجائزة الكبرى للابداع المسرحي التونسي، المتمثلة في جائزة أفضل عمل متكامل، إلى جانب جائزة أفضل نص مسرحي، وذلك في ختام المسابقة الرسمية للدورة الرابعة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، التي انتظمت من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 30 ألف دينار تونسي.وأُعلن عن قائمة المتوجين بجوائز هذه الدورة خلال حفل اختتام انتظم مساء اليوم السبت بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وعدد من المسرحيين والفاعلين في الحقل الثقافي.وآلت جائزة أفضل سينوغرافيا، وقيمتها 10 آلاف دينار، إلى مسرحية "3 نهج فلسطين" لمروان الميساوي، فيما تحصلت سيرين قنون على جائزة أفضل إخراج، بالقيمة نفسها، عن مسرحية "هوما".وفي صنف التمثيل، فاز عبد المنعم شويات بجائزة أفضل أداء درامي رجالي عن دوره في مسرحية "هوما"، بينما عادت جائزة أفضل أداء درامي نسائي إلى أصالة كواص عن دورها في مسرحية "الإنساوان" لمحمد كواص، وتبلغ قيمة كل من الجائزتين 10 آلاف دينار.وشهدت المسابقة الرسمية مشاركة 14 عملا مسرحيا، تنافست على مختلف الجوائز أمام لجنة تحكيم ترأستها الفنانة منى نورالدين، وضمت في عضويتها منيرة الزكراوي وغازي الزغباني ونصاف بن حفصية.أما الجوائز التشجيعية، فقد توزعت على ثلاثة أصناف. ففي جائزة أفضل فيديو للمسرح، التي أشرفت عليها لجنة تحكيم ضمت سلمى بكار ونضال قيقة، آلت الجائزة إلى نور الشاوش عن تصويرها فيديو لمسرحية "الصباط" لمنير العرقي.وفي جائزة أفضل صورة فوتوغرافية، التي تولت تقييم الأعمال المشاركة فيها لجنة ضمت محمد العايب وأميرة الزيلي، فازت عزة الهدار عن صورة لمسرحية "بضع ثواني" لحمزة الورتتاني.أما جائزة أفضل مقال نقدي، التي أسندتها لجنة تحكيم تألفت من فوزية الحاج المزي ومفيدة خليل، فقد عادت إلى نورهان جعفر عن مقال نقدي تناول مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي.وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض مدير مؤسسة المسرح الوطني التونسي، معز المرابط، أبرز ملامح هذه الدورة التي جمعت 14 هيكلا مسرحيا من مختلف جهات البلاد، قدمت عروضا تنوعت في تعبيراتها الفنية ومدارسها ومواضيعها ورؤاها، بما أتاح للجمهور مواكبة تجارب مسرحية مختلفة، وأسهم في تنشيط المشهد المسرحي على امتداد أيام المهرجان.وأوضح أن “مواسم الإبداع” حرص منذ انطلاقه على تجسيد توجهات وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى توسيع دائرة المشاركة الإبداعية لتشمل مختلف جهات البلاد، ودعم اللامركزية الثقافية، مشيرا إلى أن المهرجان تمكن خلال دورته الثالثة التي احتضنتها توزر من إرساء ملتقى الجنوب للمسرح، قبل أن يؤسس في دورته الحالية بالقيروان ملتقى الوسط للمسرح، في خطوة من شأنها تعزيز امتداده الجغرافي وتقريب أنشطته من مختلف مناطق البلاد في الدورات المقبلة.وأكد المرابط أن المهرجان لا يختزل أهدافه في التنافس من أجل تقديم أفضل الأعمال المسرحية، بل يسعى أيضا إلى إرساء فضاء للتواصل والتفاعل بين المسرحيين، بما يجمع تجاربهم وأفكارهم وتوجهاتهم الفنية، ويسهم في تبادل الرؤى والتجارب. واعتبر أن هذه الدورة نجحت في جمع عدد من أهل الفن الرابع وتعزيز صلة الجمهور بالمسرح، لاسيما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أتاحت احتضان العروض بفضائي قاعة الفن الرابع والتياترو.كما تطرق إلى أبرز الفقرات التنشيطية واللقاءات الحوارية التي أثثت برنامج المهرجان على امتداد تسعة أيام، وجمعت بين المسرحيين المحترفين والهواة وجمهور الفن الرابع.وفي سياق حديثه عن الفقرة التكريمية، التي احتفت في هذه الدورة بالفنانين محمد إدريس وتوفيق الجبالي، شدد المرابط على أهمية استحضار تاريخ المسرح التونسي واستلهام تجاربه في التفكير في مستقبله، معتبرا أن تكريم هذين الاسمين يمثل اعترافا بإسهاماتهما في تأسيس مدرستين مسرحيتين عززتا حضور المسرح التونسي داخل البلاد وخارجها.وأضاف أن عرض أعمالهما ضمن فقرة "شاشات المواسم" يندرج في إطار التعريف بالرصيد الإبداعي لهذين الفنانين لدى الأجيال الجديدة، وضمان استمرارية الذاكرة المسرحية الوطنية. وذكّر في هذا السياق بأن معرض "مايسترو الفنون"، المخصص للاحتفاء بتجربة الفنان محمد إدريس، يتواصل إلى غاية 30 جانفي 2027 بالطابق الأول من قاعة الفن الرابع بالعاصمة.وتخلل حفل الاختتام تقديم مقطع من عرض "ولية" للثنائي الموسيقي "جذب"، المتكون من مريم الحمروني ومحمد البرصاوي، وهو مشروع فني يستلهم الموسيقى الصوفية ويقدمها في توزيعات موسيقية معاصرة.وكان حفل الاختتام مسبوقا بتقديم العرض الأول لمسرحية "تشايكا"، سينوغرافيا وإخراج معز المرابط، المقتبسة عن مسرحية "النورس" للكاتب الروسي أنطون تشيخوف.