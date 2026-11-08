أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 1 إلى 7 نوفمبر 2026 )

1 نوفمبر





2 نوفمبر



3 نوفمبر



4 نوفمبر



7 نوفمبر



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 1 إلى 7 نوفمبر 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 مقابل تراجع في عدد حوادث المرور.- وزارة الشؤون الدينية، تعلن عن تسعيرة الحـجّ لموسم 1448هـ/2027م والتي حُدّدت بـ 21 ألفا و330 دينارا، توزّعت بين 17 ألفا و200 دينار كمعلوم الإقامة والخدمات من شركة الخدمات الوطنية والإقامات و4 آلاف و 13 دينارا كمعلوم تذكرة السفر، عن طريق شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط السعودية.- مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد يوم الاثنين، بقصر باردو خلال اجتماعه الأول للدورة النيابية العادية 2026-2027 ، يقرر عقد أولى الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.- مكتب مجلس نواب الشعب: إحالة عدة مشاريع قوانين الى احدى لجان البرلمان وتوجيه 143 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.- السفير المندوب الدّائم لتونس لدى منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضياء خالد يشارك في جلسة حوار، ترأسها المدير العام لليونسكو خالد العناني، خصصت للنظر في التقييم المرحلي للخطة العملية لأولوية إفريقيا 2022-2029.- لجان برلمانية مشتركة تنظر في مهمّات كل من رئاسة الجمهورية والعدل والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2027 وتستمع إلى ممثّليهم.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس، ويستعرض سير أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما إثر صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.- لجان برلمانية مشتركة تنظر في مشاريع ميزانية مهمات رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الرّوماني "سيباستيان دانوط نيكولايسكو" بمناسبة توليه مهامه الجديدة ويتطرق إلى أهمية الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض واقع علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لتكون أكثر توازنا في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.- لجان برلمانية تنظر في مهمّات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية ومجلس نواب الشعب- وزير الداخلية خالد النوري: وزارة الداخلية تواصل بكل ثبات تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الشاملة بهدف حماية حدودها البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب والشبكات الإجرامية، وذلك من خلال جملة من البرامج والإجراءات التي تشمل تدعيم المنظومة الحدودية وتطوير التجهيزات والقدرات العملياتية وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية.-وزير الداخلية خالد النوري: استراتيجية الوزارة لسنة 2027 ترتكز على أربعة محاور كبرى تتمثل في التصدي للجريمة بجميع أشكالها وحفظ الأمن العام والاستباق والحد من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن دعم وإسناد الجماعات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العمومية الأساسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال الحوكمة والتكوين والرفع من الجاهزية الميدانية.- المحكمة الإدارية تعقد على مستوى الدوائر الإبتدائية المركزية أُولى جلسات المرافعة بالاعتماد على "منظومة سليم للتقاضي الالكتروني".-رئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم عماد الدّربالي يشرف على أوّل اجتماع لمكتب المجلس خلال الدورة النيابية العادية 2026- 2027، والذي خُصّص للنظر في عدد من المسائل المتعلقة بسير العمل البرلماني وبرنامج نشاط المجلس.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي يتلقّى مكالمة هاتفية من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تطرّقا خلالها إلى أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في عديد المجالات وأكّدا أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق أرحب على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.// 5 نوفمبر- فرنسا تؤكّد مساندتها لتونس في مساعيها الرامية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطوير بنودها، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة، وفق ما أعلنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو".- لجان برلمانية مشتركة تنظر في مهمّات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة تونس–الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من رياض جعيدان عن الجانب التونسي، و"رودجيرو رازا" عن الجانب الأوروبي، وذلك بعد انقطاع دام ثماني سنوات.// 6 نوفمبر- ندوة صحفية للمرصد الوطني لسلامة المرور لتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في مجال السلامة المرورية وإبراز أهدافها الرامية إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2034.- انعقاد جلسة عمل مشتركة بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جمعت ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية، خُصّصت للنظر في مسألة ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، على ضوء أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية القادمة.- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في أشغال الدورة الثانية والعشرين لاجتماع المجلس التنفيذي لتجمّع دول السّاحل والصحراء الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.- لقاء يجمع بين سفير الجمهورية التونسية بأبيدجان زياد سعداوي ووزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار "فاغوندو ديوماندي"، لبحث واقع علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها، ولا سيما في المجال الأمني.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.- لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، الطاهر سالم الباعور والتأكيد على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والعزم المشترك على الارتقاء بها لمستوى العلاقات التاريخية التونسية الليبية.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يلتقي كلّا من رئيس مجلس نوّاب الشعب، إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي.- الإعلان عن انطلاق أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027، يوم الاثنين القادم 9 نوفمبر 2026.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يستقبل كلاً من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرالداخلية خالد النوري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد- الإعلان عن تمكّن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين (مصدر أمني)- مشاركة وكالة تونس إفريقيا للأنباء في أشغال القمة العالمية السابعة للإعلام، التي تحتضنها العاصمة الصينية بكين من 5 إلى 9 نوفمبر 2026، تحت شعار "الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل"، بمشاركة نحو 500 مندوب يمثلون قرابة 330 مؤسسة من 112 دولة ومنطقة.-وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) تنظم إلى الدفعة الأولى من شركاء المبادرة الإعلامية العالمية للتطوير المشترك لمعايير تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الإخباري، بدعوة من وكالة أنباء شينخوا الصينية، التي أطلقت المبادرة بهدف "تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن الاستخدام المسؤول والآمن والفعال لهذه التكنولوجيا في المجال الإعلامي".- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء ويلقي كلمة جدّد من خلالها التزام تونس بدعم جهود تجمع دول الساحل والصحراء وهياكله ومبادراته واستئناف نسق أنشطته.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي، وذلك بمناسبة مشاركتهما بطرابلس في اجتماع الدورة 22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.