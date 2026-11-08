ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لموسمين متتاليين

أصبح الأرجنتيني ​ليونيل ميسي لاعب إنتر ‌ميامي ‌أول لاعب ‌يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لكرة القدم ⁠في موسمين متتاليين.وجاء إعلان فوز ميسي بالحذاء ​الذهبي أمس السبت وهو اليوم الأخير من ⁠الموسم العادي.وسجل ميسي ⁠26 هدفا في 31 مباراة وهو أعلى رصيد في البطولة الأمريكية وتلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفا بينما سجل ​سام سوريدغ لاعب ناشفيل 21 هدفا.وأحرز ميسي في الموسم السابق 29 هدفا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة الأمريكية يسجل 25 ⁠هدفا على الأقل ‌في موسمين متتاليين.واعتزل النجم الأرجنتيني (39 عاما) دوليا في وقت سابق من هذا العام بعد 21 عاما من اللعب مع منتخب بلاده، لكنه ‌مدد في أكتوبر عقده مع إنتر ميامي حتى 2028.وتنطلق التصفيات ‌المؤهلة لنهائي البطولة الأمريكية في 19 نوفمبر.وأنهى ‌إنتر ⁠ميامي الموسم العادي في المركز الثاني بالقسم الشرقي.