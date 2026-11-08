Babnet   Latest update 10:17 Tunis

ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لموسمين متتاليين

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af0335dbcc669.88882944_kpjfngihmleqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أصبح الأرجنتيني ​ليونيل ميسي لاعب إنتر ‌ميامي ‌أول لاعب ‌يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لكرة القدم ⁠في موسمين متتاليين.
وجاء إعلان فوز ميسي بالحذاء ​الذهبي أمس السبت وهو اليوم الأخير من ⁠الموسم العادي.

وسجل ميسي ⁠26 هدفا في 31 مباراة وهو أعلى رصيد في البطولة الأمريكية وتلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفا بينما سجل ​سام سوريدغ لاعب ناشفيل 21 هدفا.
وأحرز ميسي في الموسم السابق 29 هدفا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة الأمريكية  يسجل 25 ⁠هدفا على الأقل ‌في موسمين متتاليين.

واعتزل النجم الأرجنتيني (39 عاما) دوليا في وقت سابق من هذا العام بعد 21 عاما من اللعب مع منتخب بلاده، لكنه ‌مدد في أكتوبر عقده مع إنتر ميامي حتى 2028.
وتنطلق التصفيات ‌المؤهلة لنهائي البطولة الأمريكية في 19 نوفمبر.

وأنهى ‌إنتر ⁠ميامي الموسم العادي في المركز الثاني بالقسم الشرقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339288

babnet

كل الأخبار...

10:17 - سفارة تونس ببكين تشارك في الدورة التاسعة لمعرض شنغهاي الدولي للاستيراد
10:11 - دراسة طبية تونسية: تأخير الاستشارات الطبية لاكثر من شهر لدى مرضى سرطان المثانة السطحي يضاعف تقدم خطورة المرض بـ5 مرات
10:07 - رنا طه: تونس حققت "تقدما مهما" وفق تقرير التنمية المستدامة .. وإطار تعاون جديد لدعم أهداف 2030
09:59 - في الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة: رنا طه تستعرض حصيلة التعاون وأولويات الشراكة للفترة 2027-2031
09:43 - انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027 يوم 9 نوفمبر الجاري
09:28 - ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في البطولة الأمريكية لموسمين متتاليين
09:24 - اختتام الدورة الرابعة للمهرجان الوطني "مواسم الابداع": تتويج مسرحية "جرس" بجائزة العمل المتكامل
09:23 - طقس - الحرارة في استقرار نسبي اليوم الأحد
09:16 - توفير 180 وحدة أسنان جديدة للمؤسسات الصحية العمومية بكلفة 6.5 مليون دينار
08:44 - حرفيون تونسيون يشاركون في معرض Bazaar Berlin 2026 للصناعات التقليدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
27°-17
28°-18
28°-15
24°-20
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab