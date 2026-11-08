تفاصيل العملية الأمنية



المحجوزات وإجراءات الإحالة



في إطار المجهودات الأمنية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة والفارين من العدالة، تمكنت وحدات فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود، أمس في عملية أمنية ناجحة، من إيقاف عنصرين خطيرين المكنيان "ولد هنونة" و"سنقرا" مفتش عنهما في عدة قضايا اجرامية خطيرة .وجاءت هذه العملية إثر أعمال متابعة ميدانية دقيقة قامت بها عناصر فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود، والتي أسفرت عن رصد مكان تواجد ذوي الشبهة والإيقاع بهما رغم محاولاتهما الإفلات من الوحدات الأمنية.وقد تبين إثر التحريات وهياكل الهوية أن المعنيين بالأمر هما "ولد هنونة" الذي تعلقت به عدة مناشير تفتيش صادرة في حقه لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل جرائم السرقة والسلب والعنف. ومرافقه المكنى "سنقرا" والذي تبين أنه هو الآخر صادر في شأنه العديد من مناشير التفتيش من أجل جرائم السلب واعتراض طريق المواطنين.كما أسفرت التدخلات الميدانية المرافقة لعملية الإيقاف عن حجز دراجة نارية تبين أنها محل سرقة، حيث تم استرجاعها على ذمة الأبحاث.وقد أُذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، مع إحالة مرافقه ("سنقرا") على أنظار مصدر تفتيش فوشانة لمواصلة الأبحاث معه في القضايا المتعلقة به، في انتظار إحالة الجميع على القضاء لتحديد مسؤوليتهم الجزائية.