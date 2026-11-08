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جزيرة جربة تحتضن الدورة ال29 للأيام الصيدلانية بالجنوب يومي 12 و13 ديسمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 13:42 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تحتضن جزيرة جربة فعاليات الدورة ال29 للأيام الصيدلانية بالجنوب، يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، التي ينظمها المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب بمشاركة عدد من الصيادلة والخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني


ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي في إطار مواصلة دعم التكوين المستمر وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة


وتهدف هذه التظاهرة إلى لتعزيز الشراكة بين الصيادلة والمؤسسات والمخابر والشركات الناشطة في مجال الصناعات الدوائية


وتمثل هذه التظاهرة فرصة هامة للصيادلة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال اختصاصهم وتعزيز قدراتهم المهنية فضلا عن دعم التواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع الصيدلاني

ويتضمن البرنامج محاضرات ولقاءات علمية يؤثثها خبراء من ذوي الاختصاص فضلا عن فضاءات لعرض الابتكارات والمنتجات الصيدلانية وتبادل التجارب والخبرات المهنية

وتُعدّ الأيام الصيدلانية بالجنوب من المواعيد العلمية والمهنية الهامة في قطاع الصيدلة بتونس تجمع الصيادلة والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية ومخابر الأدوية ومختلف المتدخلين في القطاع

وكان رئيس رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، كمال إيدير، قد أكد في احدى البرامج التلفزية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة، أن قطاع تصنيع الأدوية في تونس يمتلك
40 مصنعا للادوية تخضع للتراتيب والمواصفات العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وبلغ حجم صادراتها 355 مليون دينار موجهة بصفة أساسية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

يشار، الى أن المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب (CROP Sud) هو هيكل مهني أُحدث سنة 1991، ويعمل بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. ومن أبرز مهامه المساهمة في التكوين المستمر
للصيادلة ومتابعة التطورات العلمية والمهنية في قطاع الصيدلة وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة والتشريعات المنظمة لها وتوفير فضاء للحوار وتبادل التجارب بين الصيادلة ومختلف المتدخلين في القطاع
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