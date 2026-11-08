باب العسل : "براكاج" باستعمال الغاز المشل للحركة وسكين لمواطن

في إطار الجهود المستمرة للتصدي للجرائم بمختلف أنواعها وخاصة عمليات السلب والنشل بالعنف، نجحت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، ليلة أمس، في إيقاف منحرف تورط في تنفيذ عملية "براكاج" استهدفت مواطناً في منطقة باب العسل.تفاصيل الواقعةتعود فصول القضية إلى تعرض الضحية إلى عملية سلب بالقوة (براكاج) على مستوى منطقة باب العسل من طرف شخص عمد إلى استعمال العنف والتهديد بواسطة سلاح أبيض (سكين) إضافة إلى رشه بعبوة غاز مشل للحركة (موجّه للوجه) لتعطيل مقاومة الضحية. وقد تمكن الجاني إثر ذلك من افتكاك مبلغ مالي وهاتفه الجوال قبل الفرار إلى وجهة مجهولة.تحرك أمني سريع وإيقاف الجانيوعلى أثر تقدم الضحية بشكاية في الغرض، انطلقت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة. وبفضل استغلال المعطيات المتوفرة وتكثيف التمشيط، تم تحديد هوية الجاني بدقة ومحاصرته، حيث أسفرت العملية عن إيقافه ليلة أمس في وقت قياسي.وقد تم حجز جزء من المسروق بحوزته، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وإحالته على أنظار القضاء لتحديد مسؤوليته الجزائية عما نسب إليه.