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دورة المنستير للتنس للتحدي: الاثنين انطلاق الجدول الرئيسي بمشاركة معز الشرقي وعزيز دوقاز وعزيز الواقع

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 12:48 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تنطلق الاثنين منافسات الجدول الرئيسي لدورة المنستير للتنس المصنفة ضمن دورات التحدي وذلك بمشاركة الثلاثي عزيز الواقع وعزيز دوقاز ومعز الشرقي مع امكانية أن يتدعم عدد اللاعبين التونسين بعنصر رابع اذا ما توفق آدم النقودي اليوم الأحد في تجاوز عقبة بيدرو ماركوس في التصفيات.
ويلاقي عزيز دوقاز المصنف 380 عالميا في الدور الأول الاسباني بيرنانردو ميزا المصنف 1100 عالميا، فيما يتباري معز الشرقي المصنف 349 عالميا مع الكرواتي دووي أيدوكوفيتش المصنف 381 عالميا. أما عزيز الواقع المصنف 515 عالميا، فسينتظر نهاية التصفيات للتعرف على منافسه في الدور الأول من الجدول الرئيسي.

وتعد بطولة المنستير للتحدي ذات الـ 50 نقطة، والتي تقام على أرضية صلبة، فرصة للاعبين التونسيين لتحسين ترتيبهم العالمي.
وكان معز الشرقي، الذي سجل حضوره في أولمبياد باريس 2024، قد قدم العام الماضي موسما متميزا بعدما توج بأكثر من لقب على غرار بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي وبطولة هيرسونسوس اليونانية للتحدي وبطولة بورتو إضافة لدورة المستقبل الدولية التي احتضنتها مدينة المنستير، وهي نتائج أسهمت في صعوده إلى المركز 134 عالميا (بين 29 ديسمبر 2025 إلى غاية 26 جانفي 2026) الذي يعد أفضل ترتيب على الاطلاق طوال مسيرته الرياضية في عالم التنس.

يذكر أن الايطالي لورينزو غيستينو المصنف 231 عالميا هو حامل لقب بطولة النسخة الماضية لدورة المنستير للتحدي، وهو المصنف الثامن في الجدول الرئيسي لنسخة هذا العام، بينما سيكون الفرنسي مويز كوامي المصنف 132 عالميا المصنف الأول في البطولة التي تبلغ مجموع جوائزها المالية 63 ألف دولار.


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