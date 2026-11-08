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مختصة في أمراض الشيخوخة تدعو كبار السن الى اتباع نمط حياة سليم لتجنب الاصابة بالالتهابات التنفسية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 14:12 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة،عفاف الهمامي، اليوم الأحد، كبار السن باتخاذ الاحتياطات اللازمة في نمط الحياة اليومي لتجنب الاصابة بالالتهابات التنفسية والتلقيح ضد النزلة الموسية مع قرب حلول فصل الشتاء لاسيما مع "شيخوخة الجهاز المناعي" وتراجع قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة ضد هذه الامراض.


وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن استجابة الجهاز المناعي ضدّ الأمراض تتقلص مع بداية سن 60 سنة لكنها تكون بصفة متفاوتة بين كبار السن، مبينة أنها تتراجع لدى أصحاب الأمراض المزمنة أو الأشخاص الذين يتعاطون المضادات الحيوية بصفة غير مُرشدّة.


ولفتت الى أن برودة الطقس لاتعني حتما الاصابة بالالتهابات التنفسية، مؤكدة على ضرورة اتباع نمط حياة سليم للحد من هذه الاصابات، على غرار تهوئة الغرف بصفة مستمرة وابعاد الاطفال المصابين عن كبار السن والاقلاع عن التدخين وشرب الماء بكميات كافية وممارسة نشاط رياضى خصوصي وتقوية المناعة عبر اتباع حمية غذائية سليمة كحمية البحر الابيض المتوسط .


وأوصت الهامي، بضرورة الإسراع الى أقرب استعجالي، عند ظهور أحد الاعراض التي تنذر بالاصابة بأحد الالتهابات التنفسية، لافتة الى أن هذه الاعراض تتابين لدى كبار السن مقارنة بالاطفال على غرار عدم ارتفاع درجات الحرارة ضرورة وضعف الوعي والوهن والتعب الشديد وانخفاض مستوى الاكسجين في الدم وأوجاع في الصدر.

وأشارت الى دراسة طبية تونسية نشرت سنة 2026 في أحد المجلات العلمية المعروفة حول "الامراض التنفسية" لدى عينة من 2038 مريضا زاروا أقسام الاستعجالي بـ11 مستشفى عمومي و 85 مصحة خاصة والتي خلصت الى أن 31.6 بالمائة من هؤلاء المرضى هم من كبار السن اذ يفوق سنهم 65 سنة و 4.9 بالمائة من العينة من الملقحين ضدّ النزلة الموسمية.
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