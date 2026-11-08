Babnet   Latest update 15:10 Tunis

بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/64e4d92d6a05b3.74782541_gjeqimnhpfklo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 14:39 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قالت بلدية مدينة تونس إنها رغم تكرار التدخلات الميدانية وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لرفع النقاط السوداء وإزالة الفضلات ومخلّفات البناء المتراكمة بمختلف المناطق البلدية، فإن الوضعية تعود في ظرف وجيز إلى ما كانت عليه نتيجة تواصل ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، في تصرفات تضرّ بالبيئة وتشوه المشهد الحضري وتُثقل كاهل المجهودات البلدية.


وأكدت البلدية، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن المحافظة على نظافة المدينة مسؤولية جماعية لا تقتصر على تدخلات المصالح البلدية فحسب بل تستوجب انخراط الجميع وتعاونهم من أجل مدينة نظيفة ،سليمة وجميلة.


ودعت في هذا الإطار، كافة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الممارسات من خلال الإبلاغ عن الشاحنات ووسائل النقل المخالفة التي تتولى إلقاء فضلات البناء بصفة عشوائية، مع الحرص على تقديم المعطيات المتاحة التي من شأنها المساعدة على تحديد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.


وذكرت أن مصالحها تواصل تدخلاتها الميدانية بصفة دورية من خلال رفع النقاط السوداء وإزالة الفضلات ومخلّفات البناء المتراكمة بمختلف المناطق البلدية، ضمن برنامج شهري يهدف إلى الحدّ من مظاهر التلوث وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك في إطار حرصها المتواصل على تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة المحيط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339302

babnet

كل الأخبار...

15:10 - موكب لتسليم شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفضاء المواطن بوزارة الداخلية الإثنين
14:39 - بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض
14:37 - جلسة عامة يومي 9 و10 نوفمبر لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2027
14:31 - جبل الجلود: الإطاحة بـاخطر منحرفان"ولد هنونة" و"سنقرا"
14:12 - مختصة في أمراض الشيخوخة تدعو كبار السن الى اتباع نمط حياة سليم لتجنب الاصابة بالالتهابات التنفسية
13:42 - جزيرة جربة تحتضن الدورة ال29 للأيام الصيدلانية بالجنوب يومي 12 و13 ديسمبر 2026
13:25 - باب العسل : "براكاج" باستعمال الغاز المشل للحركة وسكين لمواطن
12:48 - دورة المنستير للتنس للتحدي: الاثنين انطلاق الجدول الرئيسي بمشاركة معز الشرقي وعزيز دوقاز وعزيز الواقع
11:47 - مدنين: اطلاق اعلان جربة من اجل نموذج تنمية مستدامة وصامدة ابرز مخرجات ملتقى جمعية "صيانة جزيرة جربة"
11:44 - أضرار في برج بمركز الملك عبد الله المالي ومبنى تابع لأرامكو بالرياض جراء سقوط مقذوفات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-17
28°-18
28°-15
24°-20
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab