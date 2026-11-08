بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض

قالت بلدية مدينة تونس إنها رغم تكرار التدخلات الميدانية وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لرفع النقاط السوداء وإزالة الفضلات ومخلّفات البناء المتراكمة بمختلف المناطق البلدية، فإن الوضعية تعود في ظرف وجيز إلى ما كانت عليه نتيجة تواصل ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، في تصرفات تضرّ بالبيئة وتشوه المشهد الحضري وتُثقل كاهل المجهودات البلدية.وأكدت البلدية، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن المحافظة على نظافة المدينة مسؤولية جماعية لا تقتصر على تدخلات المصالح البلدية فحسب بل تستوجب انخراط الجميع وتعاونهم من أجل مدينة نظيفة ،سليمة وجميلة.ودعت في هذا الإطار، كافة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الممارسات من خلال الإبلاغ عن الشاحنات ووسائل النقل المخالفة التي تتولى إلقاء فضلات البناء بصفة عشوائية، مع الحرص على تقديم المعطيات المتاحة التي من شأنها المساعدة على تحديد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.وذكرت أن مصالحها تواصل تدخلاتها الميدانية بصفة دورية من خلال رفع النقاط السوداء وإزالة الفضلات ومخلّفات البناء المتراكمة بمختلف المناطق البلدية، ضمن برنامج شهري يهدف إلى الحدّ من مظاهر التلوث وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك في إطار حرصها المتواصل على تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة المحيط.