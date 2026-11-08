Babnet   Latest update 16:27 Tunis

الترجي الرياضي يفوز وديا على نادي موناكو (اقل من 23سنة) 3-2

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af0870bdaf5e3.76178803_miqkpojglfhen.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 15:35 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تفوّق الترجي الرياضي، اليوم الأحد، على نادي موناكو الفرنسي(أقل من 23 سنة) بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين بحديقة الرياضة "ب"، ضمن تحضيرات الفريق للرهانات القادمة.
وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الأمس ضد الاتحاد المنستيري.


وجاءت ثلاثية الترجي الرياضي بفضل كلّ من القنيشي في الدقيقة 7، ودانهو في مناسبتين (الدقيقتين 38 و89).

يُذكر أن الترجي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بـ 16 نقطة، على بُعد نقطة واحدة من اتحاد بن قردان متصدّر البطولة.
ويلاقي فريق باب سويقة، بعد فترة التوقف الدولي، النادي الإفريقي يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة للبطولة، قبل أن يواجه نادي ويليت الانغولي يوم 28 من الشهر ذاته ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لكأس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339305

babnet

كل الأخبار...

16:27 - كأس افريقيا للرقبي السباعي النسائي: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الاوغندي صفر-33 و يكتفي بالمركز الثاني
16:23 - عمليّة بيضاء غير مسبوقة تحاكي سقوط طائرة بالبحر شمال جزيرة جربة يوم 10 نوفمبر الجاري
16:06 - تقدم الاستعدادات لربط مدينة شراحيل (المنستير) بشبكة التطهير
15:42 - نابل: الشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان تنظم حملة لغراسة الأشجار بمحطات وقوف الحافلات
15:35 - الترجي الرياضي يفوز وديا على نادي موناكو (اقل من 23سنة) 3-2
15:29 - رئيس الجمهورية يزور ولاية سليانة بمناسبة العيد الوطني للشجرة
15:10 - موكب لتسليم شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفضاء المواطن بوزارة الداخلية الإثنين
14:39 - بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض
14:37 - جلسة عامة يومي 9 و10 نوفمبر لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2027
14:31 - جبل الجلود: الإطاحة بـاخطر منحرفان"ولد هنونة" و"سنقرا"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
27°-17
28°-18
28°-16
25°-19
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab