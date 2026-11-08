الترجي الرياضي يفوز وديا على نادي موناكو (اقل من 23سنة) 3-2

تفوّق الترجي الرياضي، اليوم الأحد، على نادي موناكو الفرنسي(أقل من 23 سنة) بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين بحديقة الرياضة "ب"، ضمن تحضيرات الفريق للرهانات القادمة.وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الأمس ضد الاتحاد المنستيري.وجاءت ثلاثية الترجي الرياضي بفضل كلّ من القنيشي في الدقيقة 7، ودانهو في مناسبتين (الدقيقتين 38 و89).يُذكر أن الترجي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بـ 16 نقطة، على بُعد نقطة واحدة من اتحاد بن قردان متصدّر البطولة.ويلاقي فريق باب سويقة، بعد فترة التوقف الدولي، النادي الإفريقي يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة للبطولة، قبل أن يواجه نادي ويليت الانغولي يوم 28 من الشهر ذاته ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لكأس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس.