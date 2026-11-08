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نابل: الشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان تنظم حملة لغراسة الأشجار بمحطات وقوف الحافلات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 15:42 قراءة: 2 د, 13 ث
      
نظّمت الشركة الجهوية للنقل، اليوم الاحد، تحت شعار "من أجل بيئة سليمة وسفرات آمنة"، حملة لغراسة أشجار "الجاكرندا" بمحطات وقوف الحافلات بولايتي نابل وزغوان، وذلك بالتعاون والشراكة مع عديد البلديات والفوج الجهوي للكشافة، في اطار الاحتفال الوطني بعيد الشجرة، بالإضافة الى تنظيم حملة للتوعية بأهمية المحافظة على وسائل النقل العمومي.
وذكر الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان يحيى شيبوب في تصريح لصحفي "وات" بالمناسبة، أنّ تنظيم حملة غراسة الأشجار بمحطات وقوف الحافلات بولايتي نابل وزغوان، يتنزل في اطار مساهمة الشركة في مزيد ترسيخ الوعي البيئي واضفاء مسحة جمالية على المحطّات، بما يجسّد الحرص على التصالح مع الطبيعة ويساهم في المحافظة على بيئة سليمة مع ضمان استدامتها.

واشار شيبوب الى اغتنام فرصة الاحتفال بعيد الشجرة، من اجل المساهمة في دعم مبادرة وزارة النقل للمحافظة على المرفق العمومي للنقل والتصدي لظاهرة الاعتداءات على الحافلات ورشقها بالحجارة والتي اثّرت سلبا على اسطول النقل العمومي وانتظام السفرات وجودة الخدمات وعلى راحة الركاب.
واكد أنّ الهدف من تنظيم الحملتين، ليس فقط المساهمة في الاحتفال بعيد الشجرة من خلال غرس الأشجار، بل وكذلك غرس ثقافة احترام البيئة واحترام المرفق العمومي للنقل خاصّة وان الاعتداءات على الحافلات تسببت في خسائر تجاوزت سنة 2025 / 2026 على المستوى الوطني 4 ملايين دينار، حيث تعرضت اكثر من 400 حافلة للاعتداء اضافة الى انها مسّت اكثر من 200 قابض وسائق.

وعلى مستوى ولاية نابل، بيّن ذات المصدر أنّه تم تسجيل خسائر باكثر من 60 الف دينار سنة 2025 بعد الاعتداء على 89 حافلة، وبلغت الخسائر 50 الف دينار سنة 2026 (حتى نوفمبر الجاري) بعد الاعتداء على 53 حافلة.
وتم بالمناسبة غرس مجموعة من أشجار "الجاكرندا" بمحطة وقوف الحافلات "الروضة" بالقرب من روضة الأطفال بئر شلوف بنابل وبالقرب من حي الوفاء وبالمحطة الموجودة في طريق المرازقة بالإضافة الى غرس مجموعة أخرى من الأشجار بمحطات وقوف الحافلات ببني خيار والمعمورة والصمعة.

تجدر الإشارة الى ان اسطول الشركة الجهوية للنقل بنابل يتكون من 311 حافلة من بينها 279 حافلة حيز الاستغلال، 151 منها مخصّصة للنقل المدرسي والجامعي بولايتي نابل وزغوان، وقد تحصّلت الشركة خلال هذه السنة على اقتناءات جديدة تمثلت في 27 حافلة مزدوجة، تمثّل حصة ولاية نابل من الصفقة العامة لوزارة النقل بالإضافة الى مجموعة من الحافلات التي أسندت لها في شكل هبة من وزارة النقل.
وتعزم الشركة تعزيز اسطولها ب10 حافلات جديدة من الاقتناءات من السوق الوطنية على ان ينطلق استلام الحافلات بداية من شهر مارس 2027، وفق ما أفاد به مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بولاية نابل ناجح الجلاصي الذي ابرز ان نصيب الشركة سيكون في حدود 85 حافلة في اطار الصفقة العامة الجديدة لوزارة النقل.
وبالتوازي مع وصول الاقتناءات الجديدة، تولّت الشركة في الفترة الأخيرة تعزيز مواردها البشرية بانتداب 41 سائقا بالإضافة الى اعداد برنامج الانتدابات الجديدة لسنة 2026 بما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات التي تسديها الشركة.
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