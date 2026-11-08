تقدم الاستعدادات لربط مدينة شراحيل (المنستير) بشبكة التطهير

من المنتظر أن يتم خلال شهر ديسمبر 2026 إعلان طلب العروض الخاص بمشروع ربط مدينة شراحيل من معتمية المكنين بشبكة التطهير بكلفة تقدر بحوالي 12 مليون دينار، وفق ما أفادت به بلدية المكان.ويعد هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الديوان الوطني للتطهير، أحد أبرز المكاسب التنموية المنتظرة بالمنطقة، لما يحمله من أبعاد بيئية وصحية واجتماعية، وما يُنتظر أن يحقّقه من تحسين للمحيط العام، والحدّ من مظاهر التلوث، وتطوير المرافق الأساسية، بما يستجيب لتطلعات متساكني شراحيل في بيئة سليمة وظروف عيش أفضل.جدير بالذكر أن أغلب مدن معتمدية المكنين تمت تغطيتها بشبكة التطهير، فبعد مدينة منزل فارسي يتم حاليا استكمال المراحل الأخيرة من مشروع ربط مدينتي سيدي بنور مدينتي سيدي بنور وعميرة الحجاج بكلفة جملية تقدر بحوالي 30 مليون دينار.