موكب لتسليم شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفضاء المواطن بوزارة الداخلية الإثنين

تنتظم، يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية، مراسم إسناد شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفائدة فضاء المواطن بوزارة الداخلية، وذلك من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.وتندرج هذه الشهادة، وفق بلاغ صادر الأحد، في إطار منظومة علامة "مرحبا" المخصصة لجودة الاستقبال، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز جودة التعامل معهم داخل المرافق العمومية، وفق معايير تضمن تحسين ظروف الاستقبال والارتقاء بأداء الهياكل الإدارية.ويمثل حصول فضاء المواطن بوزارة الداخلية على هذه الشهادة محطة جديدة في مسار تطوير أدائه وتكريس التوجه نحو تحسين جودة الخدمات الإدارية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين، بما يعزز جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن.