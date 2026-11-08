Babnet   Latest update 15:10 Tunis

موكب لتسليم شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفضاء المواطن بوزارة الداخلية الإثنين

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae8a91d87f121.34765405_hikjlenfgqpmo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تنتظم، يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية، مراسم إسناد شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفائدة فضاء المواطن بوزارة الداخلية، وذلك من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
 

وتندرج هذه الشهادة، وفق بلاغ صادر الأحد، في إطار منظومة علامة "مرحبا" المخصصة لجودة الاستقبال، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز جودة التعامل معهم داخل المرافق العمومية، وفق معايير تضمن تحسين ظروف الاستقبال والارتقاء بأداء الهياكل الإدارية.
 

ويمثل حصول فضاء المواطن بوزارة الداخلية على هذه الشهادة محطة جديدة في مسار تطوير أدائه وتكريس التوجه نحو تحسين جودة الخدمات الإدارية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين، بما يعزز جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339298

babnet

كل الأخبار...

15:10 - موكب لتسليم شهادة المطابقة لعلامة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفضاء المواطن بوزارة الداخلية الإثنين
14:39 - بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض
14:37 - جلسة عامة يومي 9 و10 نوفمبر لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2027
14:31 - جبل الجلود: الإطاحة بـاخطر منحرفان"ولد هنونة" و"سنقرا"
14:12 - مختصة في أمراض الشيخوخة تدعو كبار السن الى اتباع نمط حياة سليم لتجنب الاصابة بالالتهابات التنفسية
13:42 - جزيرة جربة تحتضن الدورة ال29 للأيام الصيدلانية بالجنوب يومي 12 و13 ديسمبر 2026
13:25 - باب العسل : "براكاج" باستعمال الغاز المشل للحركة وسكين لمواطن
12:48 - دورة المنستير للتنس للتحدي: الاثنين انطلاق الجدول الرئيسي بمشاركة معز الشرقي وعزيز دوقاز وعزيز الواقع
11:47 - مدنين: اطلاق اعلان جربة من اجل نموذج تنمية مستدامة وصامدة ابرز مخرجات ملتقى جمعية "صيانة جزيرة جربة"
11:44 - أضرار في برج بمركز الملك عبد الله المالي ومبنى تابع لأرامكو بالرياض جراء سقوط مقذوفات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-17
28°-18
28°-15
24°-20
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab