Babnet   Latest update 18:12 Tunis

هيئة الانتخابات تشارك في ندوة دولية بأديس أبابا حول المخاطر الانتخابية في إفريقيا

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 18:12 قراءة: 1 د, 2 ث
      
شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص بلقاسم العياشي، عضو مجلس الهيئة، في أشغال ندوة دولية حول موضوع «السياق العام للمخاطر الانتخابية على المستوى القاري»، نظّمها المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.


وشهدت هذه الندوة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات نشرته اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن الهيئات والإدارات الانتخابية لعدد من الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء مختصين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعداد دليل قاري يُعنى بتحديد عوامل المخاطر التي قد تؤثر في العمليات الانتخابية بالقارة الإفريقية، واستعراض السبل والآليات الكفيلة بالتعامل معها والحد من آثارها.


وقد ساهم بلقاسم العياشي في النقاشات التي شهدتها الندوة، من خلال تقديم عرض تضمّن وجهة نظر الهيئة بشأن أبرز المخاطر والتحديات التي من شأنها التأثير في حسن سير العمليات الانتخابية، إلى جانب طرح جملة من الآليات والتدابير الكفيلة بمواجهتها والحد من انعكاساتها المحتملة.


وعلى هامش أشغال الندوة، عقد هضو مجلس الهيئة لقاءات مع ممثلي عدد من الهيئات الانتخابية المشاركة، تم خلالها بحث آفاق التعاون وإمكانيات تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة وتنظيم الانتخابات.

كما أدّى زيارة مجاملة إلى المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي، أتيحت له خلالها فرصة اللقاء بثلة من الخبراء التونسيين العاملين بالاتحاد، فضلاً عن لقاء القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339307

babnet

كل الأخبار...

18:12 - هيئة الانتخابات تشارك في ندوة دولية بأديس أبابا حول المخاطر الانتخابية في إفريقيا
17:50 - الاحتفاظ بصاحب مطعم «الحبيب باي» إثر خلاف مع أعوان الشرطة البلدية
17:12 - إطلاق الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام
17:00 - بطولة الرابطة الأولى: نجم المتلوي يهزم الترجي الجرجيسي في الوقت القاتل
17:00 - بطولة الرابطة المحترفة الثانية: النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من الجولة السابعة
16:27 - كأس افريقيا للرقبي السباعي النسائي: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الاوغندي صفر-33 و يكتفي بالمركز الثاني
16:23 - عمليّة بيضاء غير مسبوقة تحاكي سقوط طائرة بالبحر شمال جزيرة جربة يوم 10 نوفمبر الجاري
16:06 - تقدم الاستعدادات لربط مدينة شراحيل (المنستير) بشبكة التطهير
15:42 - نابل: الشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان تنظم حملة لغراسة الأشجار بمحطات وقوف الحافلات
15:35 - الترجي الرياضي يفوز وديا على نادي موناكو (اقل من 23سنة) 3-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
27°-17
28°-18
28°-16
25°-19
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab