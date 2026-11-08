هيئة الانتخابات تشارك في ندوة دولية بأديس أبابا حول المخاطر الانتخابية في إفريقيا

شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص بلقاسم العياشي، عضو مجلس الهيئة، في أشغال ندوة دولية حول موضوع «السياق العام للمخاطر الانتخابية على المستوى القاري»، نظّمها المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وشهدت هذه الندوة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات نشرته اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن الهيئات والإدارات الانتخابية لعدد من الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء مختصين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعداد دليل قاري يُعنى بتحديد عوامل المخاطر التي قد تؤثر في العمليات الانتخابية بالقارة الإفريقية، واستعراض السبل والآليات الكفيلة بالتعامل معها والحد من آثارها.وقد ساهم بلقاسم العياشي في النقاشات التي شهدتها الندوة، من خلال تقديم عرض تضمّن وجهة نظر الهيئة بشأن أبرز المخاطر والتحديات التي من شأنها التأثير في حسن سير العمليات الانتخابية، إلى جانب طرح جملة من الآليات والتدابير الكفيلة بمواجهتها والحد من انعكاساتها المحتملة.وعلى هامش أشغال الندوة، عقد هضو مجلس الهيئة لقاءات مع ممثلي عدد من الهيئات الانتخابية المشاركة، تم خلالها بحث آفاق التعاون وإمكانيات تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة وتنظيم الانتخابات.كما أدّى زيارة مجاملة إلى المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي، أتيحت له خلالها فرصة اللقاء بثلة من الخبراء التونسيين العاملين بالاتحاد، فضلاً عن لقاء القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا.