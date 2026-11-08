بطولة باريس للتنس: ألكاراز يهزم شيلتون ويحرز اللقب
فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على بن شيلتون 7-6 و7-5 ليحرز لقب بطولة باريس لأساتذة التنس اليوم الأحد ليثأر بعد خسارته أمام اللاعب الأمريكي في دور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة ويحقق لقبه التاسع في البطولات ذات الألف نقطة.
وسيطر ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، على المباراة من الخط الخلفي ليصبح أول إسباني يفوز بالبطولة منذ عام 2012، بينما شعر شيلتون بالإحباط بسبب الأخطاء التي ارتكبها بالضربة الأمامية.
وأنقذ ألكاراز ست نقاط لكسر الإرسال وفشل في استغلال فرصتين حصل عليهما في مجموعة أولى متكافئة حتى الشوط الفاصل، حيث لعب شيلتون ثلاث كرات إلى خارج الملعب، مما سمح للإسباني بالفوز بالمجموعة.
وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الثانية قبل أن يخطئ شيلتون في ضربتين مرتفعتين ليخسر الشوط الأخير.
وسيطر ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، على المباراة من الخط الخلفي ليصبح أول إسباني يفوز بالبطولة منذ عام 2012، بينما شعر شيلتون بالإحباط بسبب الأخطاء التي ارتكبها بالضربة الأمامية.
وأنقذ ألكاراز ست نقاط لكسر الإرسال وفشل في استغلال فرصتين حصل عليهما في مجموعة أولى متكافئة حتى الشوط الفاصل، حيث لعب شيلتون ثلاث كرات إلى خارج الملعب، مما سمح للإسباني بالفوز بالمجموعة.
وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الثانية قبل أن يخطئ شيلتون في ضربتين مرتفعتين ليخسر الشوط الأخير.
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