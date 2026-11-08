بطولة باريس للتنس: ألكاراز يهزم شيلتون ويحرز اللقب

​فاز الإسباني كارلوس ‌ألكاراز ‌على ‌بن شيلتون 7-6 و7-5 ليحرز لقب بطولة باريس ⁠لأساتذة التنس اليوم الأحد ليثأر بعد ​خسارته أمام اللاعب الأمريكي في دور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة ويحقق لقبه التاسع ⁠في البطولات ذات الألف نقطة.وسيطر ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، على المباراة من الخط الخلفي ليصبح أول إسباني ​يفوز بالبطولة منذ عام 2012، بينما شعر شيلتون بالإحباط ‌بسبب الأخطاء التي ارتكبها بالضربة الأمامية.وأنقذ ألكاراز ⁠ست نقاط ‌لكسر الإرسال وفشل في استغلال فرصتين حصل عليهما في مجموعة أولى متكافئة حتى الشوط الفاصل، حيث لعب شيلتون ثلاث كرات ‌إلى خارج ⁠الملعب، مما سمح للإسباني بالفوز بالمجموعة.وتبادل اللاعبان كسر ‌الإرسال في المجموعة الثانية قبل أن يخطئ شيلتون في ‌ضربتين ⁠مرتفعتين ليخسر الشوط الأخير.